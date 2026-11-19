اختتم فريق سيراميكا كليوباترا استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا صورًا من المران الختامي للفريق، قبل المواجهة المرتقبة، وعلق عليها: «مران فريقنا الأخير قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية».

ويسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما نجح في تجاوز أبو قير للأسمدة بنتيجة 3-2 في دور الـ32.

في المقابل، تأهل كهرباء الإسماعيلية إلى دور الـ16 بعد تخطي وادي دجلة بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع سيراميكا كليوباترا في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لمواصلة المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الإسماعيلية.