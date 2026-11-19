أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه سيرى ما سيحدث بشأن إيران بعد بداية العام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار بشأن إيران”.

وفي سياق متصل، أثار إجراء أمني غير معتاد على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية «إير فورس وان»، عقب إقلاعها من مدينة شينتشِن الصينية، تساؤلات بشأن وجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخط سير رحلته، بعدما طُلب من الصحفيين المرافقين له تسليم هواتفهم المحمولة لأسباب أمنية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن مراسلها على متن الطائرة أبلغ، في رسالة بعث بها بعيد الإقلاع، بأن هواتف الصحفيين يجري جمعها لأسباب أمنية، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن طبيعة هذا الإجراء أو دوافعه.