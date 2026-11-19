مع اقتراب نهاية عام 2026، تتجه أنظار الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، نحو جدول الإجازات الرسمية لعام 2027، للتعرف على موعد أول عطلة رسمية خلال العام الجديد وعدد أيام الراحة التي يمكن الاستفادة منها.

وتتصدر إجازة عيد الميلاد المجيد قائمة المناسبات المنتظرة في يناير المقبل، إذ توافق يوم الخميس 7 يناير 2027، وتتصل مباشرة بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتمنح العاملين الذين يحصلون على إجازتهم الأسبوعية في هذين اليومين فرصة للاستمتاع بثلاثة أيام راحة متواصلة.





وتكتسب أول إجازة رسمية في 2027 أهمية خاصة، لأنها تأتي مع بداية العام الجديد، وتتيح للموظفين والطلاب الحصول على عطلة ممتدة دون الحاجة إلى تقديم طلبات إجازة إضافية، بينما يترقب الجميع القرارات الرسمية التي ستحدد تفاصيل تطبيق العطلة في مختلف الجهات والقطاعات.

موعد أول إجازة رسمية في مصر 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ليكون أول موعد مرتقب لإجازة رسمية في مصر خلال العام الجديد، على أن تتصل المناسبة بيومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على راحة أسبوعية في هذين اليومين.

وتأتي أيام الإجازة الثلاثة على النحو التالي:

الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 8 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

السبت 9 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب الذين تتوافق عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت على ثلاثة أيام متتالية من الراحة، تبدأ الخميس وتنتهي السبت، لتكون أول عطلة ممتدة في العام الجديد.

ويمثل هذا التوقيت فرصة مناسبة للتخطيط للراحة أو قضاء الوقت مع الأسرة، خاصة أن المناسبة تأتي في نهاية الأسبوع، وهو ما يجعل الاستفادة من الإجازة ممكنة دون الحاجة إلى ترتيب أيام إضافية بعيدًا عن العمل أو الدراسة.

هل تشمل إجازة عيد الميلاد المجيد العاملين بالقطاع الخاص؟

تندرج إجازة عيد الميلاد المجيد ضمن الأعياد والمناسبات التي تعد إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل.

وبالتالي، تشمل المناسبة العاملين الخاضعين لأحكام تنظيم الإجازات الرسمية بالقطاع الخاص، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة للعمل خلال أيام العطلات الرسمية.

أما العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فيتحدد حصولهم على الإجازة وفق القرار الذي يصدره مجلس الوزراء لتنظيم عطلة عيد الميلاد المجيد.

ومن المنتظر صدور القرار الرسمي المنظم لإجازة 7 يناير 2027، لتحديد تفاصيل العطلة والفئات المشمولة بها، إلى جانب الضوابط الخاصة بالجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار تقديم الخدمات خلال أيام الإجازات.



موقف المدارس والجامعات من إجازة 7 يناير 2027

ينتظر طلاب المدارس والجامعات إجازة عيد الميلاد المجيد باعتبارها أول مناسبة رسمية خلال العام الجديد، إذ توافق يوم الخميس 7 يناير 2027، وتتزامن مع نهاية الأسبوع.

ويرتبط تحديد تفاصيل الإجازة داخل المؤسسات التعليمية بالقرارات والجداول التي تصدرها الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل هذه الترتيبات تحديد موقف المدارس والجامعات من تعطيل الدراسة، وفقًا للقرارات المنظمة للمناسبات الرسمية، مع مراعاة الجداول الدراسية والامتحانات.

ومن ثم، يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي لتأكيد تفاصيل العطلة، خاصة أن موعد المناسبة يتيح فرصة لامتداد الراحة إلى ثلاثة أيام متتالية لمن تتوافق إجازتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

انتهت قائمة المناسبات الرسمية المقررة خلال عام 2026، بعد إجازة عيد القوات المسلحة التي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الماضي، ولم يتبق ضمن جدول الإجازات الرسمية المعلنة للعام الحالي مناسبات أخرى، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة.

وبذلك تصبح إجازة عيد الميلاد المجيد في يناير 2027 أول عطلة رسمية مقبلة ينتظرها الموظفون والطلاب، مع بداية العام الجديد.

ويترقب العاملون في مختلف القطاعات الإعلان عن القرارات المنظمة للإجازات المقبلة، خاصة المناسبات التي تتصل بالعطلات الأسبوعية، إذ تتيح هذه المواعيد فرصًا للحصول على فترات راحة أطول، دون الحاجة إلى استهلاك أيام من رصيد الإجازات السنوية.



جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

يتضمن جدول المناسبات والإجازات الرسمية المرتقبة في مصر خلال عام 2027 عددًا من الأعياد الوطنية والدينية، وتشمل المواعيد التالية: