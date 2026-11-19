يبحث الكثير من المواطنين عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر، خاصة مع اقتراب نهاية عام 2026، لمعرفة موعد العطلة القادمة والإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الجديد.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، لتكون أول إجازة رسمية مقبلة في مصر، بعد انتهاء الإجازات الرسمية المقررة خلال عام 2026.

الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2027

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتوقعة خلال عام 2027 المناسبات التالية:

الخميس 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الاثنين 25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

من 9 إلى 11 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك، وفق المواعيد الفلكية المتوقعة.

الأحد 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

السبت 1 مايو: عيد العمال.

الاثنين 3 مايو: شم النسيم.

السبت 15 مايو: وقفة عرفات.

من 16 إلى 18 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

يونيو: رأس السنة الهجرية.

الأربعاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الجمعة 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو.

أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الأربعاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

هل يتم ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس؟

اعتادت الحكومة المصرية ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف توحيد أيام العطلات وإتاحة فرصة أطول للراحة أمام العاملين، لكن الترحيل لا يحدث بصورة تلقائية، وإنما يصدر بشأنه قرار رسمي من مجلس الوزراء.

الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص

يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل والقرارات المنظمة، وفي حالة تشغيل العامل خلال الإجازة الرسمية، يستحق التعويض وفقًا للضوابط القانونية.

هل إجازة عيد الميلاد 2027 تشمل القطاع الخاص؟

تندرج مناسبة عيد الميلاد المجيد ضمن الأعياد والمناسبات التي تعد إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل.

وبالتالي، تشمل المناسبة العاملين الخاضعين لأحكام تنظيم الإجازات الرسمية بالقطاع الخاص، مع مراعاة الضوابط المنظمة للعمل خلال أيام العطلات الرسمية.

أما العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فيتحدد حصولهم على الإجازة وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الوزراء لتنظيم عطلة عيد الميلاد المجيد.

ومن المنتظر صدور القرار الرسمي المنظم لإجازة 7 يناير 2027، لتحديد تفاصيل العطلة والفئات المشمولة بها، إلى جانب أي ضوابط تتعلق بطبيعة العمل في الجهات المختلفة.

