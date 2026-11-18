قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بميدالية الكونجرس الأمريكي يعكس قيمة ما قدمه قبل أكثر من 45 عاماً، ويمتد أثره حتى اليوم في السياسة الخارجية المصرية والقيادة المصرية، مؤكداً أن مصر شعرت بمسئوليتها تجاه شعبها والمنطقة المحيطة بها، وأن السلام ضرورة لا غنى عنها وليس ترفاً.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ ميدالية الكونجرس تُعد أعرق الجوائز في الولايات المتحدة، ويعود تاريخها إلى عمر الدولة الأمريكية البالغ 250 عاماً، وتُمنح غالباً لشخصيات أدت أدواراً أسهمت في تغيير مجرى التاريخ، مشيراً إلى أنها لا تقتصر دائماً على الشخصيات الأمريكية أو الشخصيات التي لا تزال على قيد الحياة.

وأوضح أن هذا التكريم، بعد مرور كل هذه السنوات، يأتي ليذكر العالم بأهمية السلام واحتياج البشرية إليه في الوقت الراهن، لا سيما أن المنطقة أصبحت في أشد الحاجة إلى عملية سلام شاملة.

وأشار إلى أن طبيعة الصراعات في المنطقة تغيرت مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 5 عقود، إذ لم تعد المواجهة تقتصر على حرب بين طرفين واضحين، بل أصبحت هناك حروب متفرقة تتفاقم من بقعة إلى أخرى، وتمتد تداعياتها إلى ما بين الأشقاء، في مشهد وصفه بالمحزن والمؤسف للغاية.

وفيما يتعلق بالتزامن بين تكريم الرئيس الراحل أنور السادات والقمة الثلاثية المنعقدة في بكين، أوضح زكي أن العالم يشهد حالياً اهتماماً متجدداً بدور القوى متوسطة القوة في العلاقات الدولية، وهو المفهوم الذي طرحه رئيس وزراء كندا خلال قمة دافوس الأخيرة.

وأكد أن مصر تمثل إحدى هذه القوى المتوسطة، ولها دور إقليمي مهم في محيطها، موضحاً أن القمة المنعقدة في بكين من ناحية، والتكريم الذي تشهده واشنطن من ناحية أخرى، يؤكدان أنه لا غنى عن أدوار الدول متوسطة القوة في التعامل مع القضايا الدولية.

الدبلوماسية المصرية

وشدد على أن الدبلوماسية المصرية تستلهم من الدور التاريخي الذي قامت به مصر استمراريته وأهميته وضرورة مواصلته، مؤكداً أن الحاجة إلى هذا الدور أصبحت أكبر من أي وقت مضى.