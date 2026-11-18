كشفت وكالة «بلومبرج»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن حاملة الطائرات «جورج واشنطن» غادرت منطقة الخليج العربي، وسط ترجيحات بعودتها إلى قاعدتها في يوكوسوكا باليابان.

قال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» ربما بدأت، الأربعاء، الإبحار باتجاه ميناء تمركزها في يوكوسوكا، وفقاً لـ«بلومبرج».

وكان وصول مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» إلى المنطقة قد اعتُبر خطوة تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية إضافية، في حال قرر استئناف العمليات القتالية ضد إيران.

وكانت مجموعة «جورج واشنطن» قد وصلت إلى المنطقة في أغسطس، ما أدى إلى غياب حاملات الطائرات الأمريكية عن غرب المحيط الهادئ، وهي فجوة أثارت مخاوف محللين من إمكانية استغلال الصين لها.