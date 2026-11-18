أثارت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقتطفات قالت إنها من مذكرات والدها، تضمنت رؤيته للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة، ومخاوفه من النفوذ الإيراني، إلى جانب حديثه عن العلاقات العربية وموقع العراق في معادلات المنطقة.

ونشرت رغد، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، صفحات من المذكرات تضمنت أحاديث منسوبة إلى صدام حسين بشأن تداعيات الحرب على العراق، وموقفه من التحركات الإيرانية في المنطقة، فضلًا عن تقييمه للمواقف العربية من الصراعات الإقليمية، في منشورات أعادت تسليط الضوء على جانب من أفكاره السياسية خلال سنواته الأخيرة.

تهديد دول الخليج

وتضمنت المقتطفات حديثًا عن المخاطر التي قال صدام حسين إنها تهدد دول الخليج، مشيرًا إلى أنه حذر قبل الحرب من مخططات إيرانية تستهدف، بحسب رؤيته، اقتطاع الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية، متسائلًا عن موقف الولايات المتحدة من هذه التحركات، ومعتبرًا أن إسرائيل لا ترغب في قيام دولة عربية قوية تمتلك مقومات التأثير الإقليمي.

وفيما يتعلق بالعلاقات العربية، أعرب صدام حسين، وفق المذكرات المنشورة، عن ارتياحه للمواقف المصرية والسعودية والأردنية تجاه الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، مشيدًا بتحرك هذه الدول، ومعتبرًا أن غياب المواقف العربية الفاعلة يترك مساحة أكبر أمام إيران للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال في أحد المقاطع المنسوبة إليه إن الوضع الشعبي العربي جيد، وإن المواقف الرسمية بدأت تتحرك بصورة إيجابية بعد مقاومة الاحتلال في العراق، معربًا عن ثقته في قدرة الأمة العربية على مواجهة التحديات.

رفض تقسيم المجتمع

كما تطرقت المذكرات إلى الأوضاع الداخلية العراقية، حيث رفض صدام حسين، بحسب النص المنشور، تقسيم المجتمع على أساس طائفي أو مذهبي، وأكد محبته لجميع العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم، بما في ذلك الأكراد والعرب الشيعة، معتبرًا أن الاحتلال أسهم في تعميق التصنيفات الطائفية داخل البلاد.

وفي حديثه عن الدور الإقليمي للعراق، وصفه بأنه يمثل خط الدفاع عن الأمة العربية، قائلًا إن العراق هو «الصدر الذي يكسر السهام الموجهة إلى العرب»، في إشارة إلى ما اعتبره مسؤولية البلاد في مواجهة التهديدات التي تستهدف المنطقة.

وتحمل الصفحات التي نشرتها رغد تاريخ 30 يونيو 2006، وتعود إلى فترة وجود صدام حسين داخل المعتقل الأمريكي، وفق ما أعلنته ابنته. كما تناولت تقديراته بشأن احتمالات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاطر إغلاق مضيق هرمز وانعكاساته على الاقتصاد العالمي.