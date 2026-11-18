تصدرت نوة المكنسة اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع حلول موعدها بمحافظة الإسكندرية، وسط تساؤلات حول فرص سقوط الأمطار وشدة الرياح وتأثير النوة على المحافظات الساحلية، خاصة مع اختلاف الأجواء الجوية هذا العام عن المعتاد.

تعد نوة المكنسة من أشهر النوات التي تشهدها الإسكندرية خلال شهر نوفمبر، إذ ترتبط عادة بهبوب رياح شمالية غربية وانخفاض درجات الحرارة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة واضطراب حركة الملاحة البحرية.

موعد نوة المكنسة2026

وتأتي نوة المكنسة هذا العام بداية من يوم 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 نوفمبر، وفقًا لجدول النوات المتداول، وتشتهر عادة بنشاط الرياح الشمالية الغربية واضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج، إلى جانب سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية.

هل تضرب نوة المكنسة الإسكندرية بأمطار غزيرة؟

على عكس ما يحدث في بعض السنوات، لا تشهد المحافظات الساحلية حتى الآن تأثيرات قوية لنوة المكنسة، إذ أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار خلال الفترة الحالية ضعيفة ومحدودة.

وأوضحت أن مجرد حلول موعد النوة لا يعني بالضرورة حدوث تقلبات جوية أو سقوط أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تتحدد وفقًا للتوزيعات الضغطية والمنخفضات الجوية المؤثرة على البلاد.

ومن المتوقع ظهور فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا، دون مؤشرات على موجة قوية من التقلبات الجوية.

جدول نوات الشتاء في الإسكندرية 2026-2027

وفقًا للمواعيد المتداولة لجدول النوات البحرية في الإسكندرية، تأتي أبرز النوات خلال موسم الشتاء على النحو التالي:

نوات نوفمبر 2026:

نوة المكنسة: 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام.

نوة باقي المكنسة: 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام.

نوات ديسمبر 2026:

نوة قاسم: 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام.

نوة الفيضة الصغيرة: 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام.

نوة عيد الميلاد: 28 ديسمبر وتستمر يومين.

نوات يناير 2027:

نوة رأس السنة: 2 يناير وتستمر 4 أيام.

نوة الفيضة الكبيرة: 12 يناير وتستمر 6 أيام.

نوة الغطاس: 19 يناير وتستمر 3 أيام.

نوة الكرم: 28 يناير وتستمر 7 أيام.

نوات فبراير ومارس 2027:

نوة الشمس الصغيرة: 18 فبراير وتستمر 3 أيام.

نوة السلوم: 2 مارس وتستمر يومين.

نوة الحسوم: 9 مارس وتستمر 7 أيام.

نوة الشمس الكبيرة: 18 مارس وتستمر يومين.

نوة العوة وبرد العجوزة: 24 مارس وتستمر 6 أيام.

حالة الطقس غداً الخميس 19 نوفمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا ، حيث يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الخميس كالتالي:

القاهرة: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

العلمين: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

بورسعيد: العظمى 24 والصغرى 20 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

السويس: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

المنصورة: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

طنطا: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

الفيوم: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

بني سويف: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

المنيا: العظمى 27 والصغرى 14 درجة.

أسيوط: العظمى 28 والصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

قنا: العظمى 29 والصغرى 15 درجة.

الأقصر: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

أسوان: العظمى 30 والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 28 والصغرى 21 درجة.

الغردقة: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

وتنصح الجهات المختصة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الرسمية، خاصة قائدي السيارات خلال فترات الشبورة المائية، مع توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية.



