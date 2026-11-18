أكد نائب وزير الخارجية الروسي، جيورجي بوريسينكو، على أهمية مصر وما تمثله من ثقل دولي.

شددعلى انعقاد المؤتمر الروسي الأفريقي الرابع لنادي فالداي للحوار في مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة تمثل أحد أقرب شركاء موسكو وأبرزهم في القارة الأفريقية.

وقال بوريسينكو، خلال افتتاح المؤتمر، إن مصر لطالما كانت ضمن أهم شركاء روسيا في أفريقيا، مؤكدًا أن استضافة القاهرة اجتماع نادي فالداي المعني بتوسيع التعاون الروسي الأفريقي تحمل دلالات رمزية خاصة.

لفت إلى أن المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية عُقد في القاهرة خلال ديسمبر الماضي، في سابقة شهدت استضافة دولة أفريقية لهذا الحدث للمرة الأولى، معربًا عن تقدير بلاده للجانب المصري على الترتيبات التي وفّرها لإنجاح المؤتمر.

كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أمل موسكو في أن تسهم الجهود المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين، في تسوية النزاع الدائر في اليمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال بوريسينكو، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الروسي الأفريقي الرابع لنادي فالداي للحوار، ردًا على سؤال لوكالة "تاس"، إن روسيا تقدر جهود مصر في تسوية النزاعات المحيطة بأراضيها، بما في ذلك الأزمة اليمنية.

وأضاف أن موسكو تأمل أن تسهم التحركات المصرية، إلى جانب جهود الوسطاء الدوليين الآخرين، في التوصل إلى حل للأزمة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن استقرار اليمن والمنطقة، ويضع حدًا للهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت السلمية والمدنيين في المملكة العربية السعودية.