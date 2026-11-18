أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل قائدَي فصيلين تابعين للجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، خلال هجومين نفذهما في منطقتي خان يونس جنوب قطاع غزة وجباليا شماله، أمس الثلاثاء، في إطار العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة داخل القطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الاستهدافين جاءا ضمن سلسلة عمليات قال إنها تستهدف قيادات وعناصر في الجناح العسكري لحماس، متهمًا المستهدفين بالعمل على إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن القتلى شملوا مؤمن رزق الشندغلي، الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه قائد فصيل في كتيبة غرب جباليا، مشيرًا إلى مقتله في هجوم استهدف منطقة جباليا شمال القطاع. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف عناصر وقيادات أخرى في عمليات منفصلة بخان يونس ومناطق أخرى من غزة.

اتهامات بإعادة بناء القدرات العسكرية

وزعم الجيش الإسرائيلي أن المستهدفين شاركوا في إعداد مخططات هجومية ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، إلى جانب جهود إعادة تأهيل القدرات العسكرية لحركة حماس، معتبرًا أن عمليات الاستهداف جاءت لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية تنفيذ سلسلة غارات وعمليات استهداف في مناطق متفرقة من القطاع، طالت عناصر من كتائب القسام، بينهم قيادات ميدانية، في إطار ما تصفه إسرائيل بملاحقة العناصر المشاركة في الهجمات السابقة ومنع الحركة من استعادة قدراتها العسكرية.

التصعيد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا ميدانيًا متزايدًا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بشأن خرق التفاهمات وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

وكانت حماس قد طالبت الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط القطاع، محذرة من تداعيات استمرار الهجمات على الاتفاق والأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

وتثير عمليات استهداف القيادات والعناصر الميدانية مخاوف من اتساع المواجهات مجددًا، وتقويض جهود تثبيت التهدئة، في ظل استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية ومستقبل القطاع.