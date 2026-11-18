يتيح نظام التصنيع لدى الغير فرصة أمام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع العلامات التجارية الكبرى، من خلال تصنيع منتجات لصالحها، بما يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق، وفتح قنوات تسويقية جديدة.

معرض التصنيع لدى الغير

تُقام الدورة الثانية من معرض التصنيع لدى الغير «Private Label»، تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، بهدف تعزيز التواصل بين المصانع وأصحاب العلامات التجارية، ودعم التكامل الصناعي وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

ما فوائد التصنيع لدى الغير لأصحاب المشروعات؟

الوصول إلى العلامات التجارية الكبرى: من خلال إتاحة فرص التواصل والتشبيك مع الشركات الراغبة في الاستفادة من قدراتها الإنتاجية.

زيادة حجم الإنتاج: عبر الحصول على فرص تصنيع لصالح علامات تجارية قائمة أو جديدة.

التوسع في الأسواق: من خلال دعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

تطوير النشاط الصناعي: تعزيز قدرات المشروعات على الإنتاج والمنافسة.

خدمات متاحة داخل المعرض

يخصص الجهاز جناحًا داخل المعرض لإتاحة خدماته التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات، إلى جانب الشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة.

ما القطاعات الإنتاجية المشاركة؟

- الصناعات الغذائية.

- الصناعات التكميلية.

- الأدوات المكتبية.

- مستحضرات التجميل.