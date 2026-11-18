قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية جديدة في المنطقة الشمالية الغربية لمخيم البريج، والمنطقة الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وسط قصف مدفعي يستهدف الأطراف الشمالية لحي الدعوة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي تدوي بين الحين والآخر في مخيم النصيرات، حيث يستهدف القصف الأطراف الشمالية لحي الدعوة، وهي المنطقة التي تشملها العملية العسكرية الإسرائيلية، بزعم تدمير بنى تحتية تتبع للمقاومة الفلسطينية، وفق ادعاءات جيش الاحتلال.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالفعل تحريك آلياته العسكرية داخل منطقة "الخط الأصفر"، الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، ويمهد بالنيران للعملية من خلال إطلاق النار من هذه الآليات باتجاه حي الدعوة والأطراف الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات، إلى جانب بدء طائرات "كواد كابتر" إطلاق النار في المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية الشرقية من مخيم النصيرات أصبحت منطقة خطيرة، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال أعاد اليوم إنتاج مشاهد النزوح مجدداً، مع رصد حركة نزوح واسعة من منطقة حي الدعوة والمناطق الشمالية الشرقية للمخيم، وتحديداً المناطق المتاخمة لشارع صلاح الدين.

ولفت إلى أن العملية العسكرية الحالية لا تبتعد كثيراً عما كان يُعرف بمحور "نتساريم"، باعتبار أن المنطقة المستهدفة هي الأقرب إلى هذا المحور، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي مهّد للعملية على مدار الـ48 ساعة الماضية، من خلال الاستهداف الممنهج للمنطقة الشمالية من حي الدعوة.

وأضاف أن بعض القوات التابعة لجيش الاحتلال دخلت المنطقة أمس، وحاصرت منازل المواطنين، وحاولت اعتقال عدد منهم، كما هددت النساء وأطلقت النيران فوق رؤوسهن بعدما أجبرتهن على الخروج من المنازل، فضلاً عن إلقاء عدة صناديق متفجرة في المنطقة.

وأكد أن هذه التحركات سبقت الإعلان الرسمي عن بدء العملية العسكرية، مشيراً إلى أن هذه هي العملية العسكرية الأولى التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي ويطالب خلالها بإخلاء مربعات سكنية، منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مطلع أكتوبر من العام الماضي.

تمتلك حرية العمل

وشدد على أن هذا التطور يمثل خطورة كبيرة، موضحاً أن جيش الاحتلال يقول إن قواته تمتلك حرية العمل لتحييد ما وصفها بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها، مشيرًا، إلى أن هذه المزاعم ربما تكون ذريعة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية.