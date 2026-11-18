قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أنشأت امتدادًا جديدًا لمنشأة تخصيب اليورانيوم الأصلية في مجمع يونجبيون النووي، في إطار مواصلتها توسيع إنتاج المواد اللازمة لصناعة الأسلحة النووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونج يانج مفتشيها عام 2009، وتعتمد الوكالة حاليًا بصورة أساسية على صور الأقمار الصناعية لمراقبة الأنشطة النووية في البلاد.

وأجرت كوريا الشمالية، المعروفة رسميًا باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عدة تجارب نووية، ويبدو أنها تواصل إنتاج المادتين اللتين يمكن استخدامهما في تصنيع قلب السلاح النووي، وهما اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم.

وقال جروسي، في بيان أمام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، إنه سبق أن أبلغ المجلس باستمرار تشغيل منشآت تخصيب اليورانيوم في منطقتي كانجسون ويونجبيون، وبناء منشأة تخصيب إضافية في يونجبيون، فضلًا عن تقارير بشأن مواصلة كوريا الشمالية توسيع إنتاجها من المواد النووية الصالحة لصناعة الأسلحة.

وتقع منشأة كانجسون جنوب غربي العاصمة بيونج يانج مباشرة، بينما يقع المجمع الأكبر بكثير في يونجبيون على مسافة أبعد شمال العاصمة.

وأوضح جروسي أنه منذ منتصف سبتمبر 2026، يجري العمل على إنشاء امتداد إضافي لمنشأة تخصيب اليورانيوم الأصلية في يونجبيون، مشيرًا إلى أن الأعمال الخارجية للمنشأة الجديدة اكتملت بحلول أواخر أكتوبر 2026، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن التوسع المستمر في برنامج تخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية لا يزال يثير قلقًا بالغًا.

وأشار جروسي أيضًا إلى أن الوكالة رصدت مؤشرات على استمرار تشغيل المفاعل النووي بقدرة 5 ميجاوات في يونجبيون، الذي تستخدمه كوريا الشمالية لإنتاج البلوتونيوم من الوقود المستهلك، مرجحًا أن يكون المفاعل قد دخل دورة التشعيع السابعة، والتي يعقبها إخراج الوقود المستهلك لإعادة معالجته.

وأضاف أن مفاعلًا آخر يعمل بالمياه الخفيفة في يونجبيون يواصل تشغيله منذ أبريل من العام الجاري.