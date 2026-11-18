واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة مقار المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة لها، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بواقع ٢٧ إدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بتعزيز منظومة المتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والتحقق من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، وبإشراف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، ومتابعة الشيخ ياسر عوض منصور - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

وشملت الجولة متابعة مقر مديرية أوقاف الأقصر وعدد من الإدارات الفرعية التابعة لها، وهي: بندر الأقصر، والبياضية، والزينية، وأرمنت، والطود، وأصفون، وإسنا، والنمسا، والقرنة، وحاجر كومبر.

كما امتدت أعمال المتابعة إلى مقر مديرية أوقاف الفيوم والإدارات الفرعية التابعة لها، وهي: بندر الفيوم أول، وبندر الفيوم ثان، ومركز الفيوم شمال، ومركز الفيوم جنوب، وسنورس أول، وسنورس ثان، وسنورس ثالث، وفيديمين، وإطسا شرق، وإطسا غرب، والغرق، وأبشواي، والشواشنة، والعجميين، وطامية أول، وطامية ثان، ويوسف الصديق.

وشملت المتابعة كذلك الوقوف على انتظام تنفيذ دورة تحسين الأداء اللغوي بمديريات أوقاف الجيزة والقاهرة والقليوبية.

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، ورصدت الإيجابيات لدعمها وتعزيزها، إلى جانب متابعة الملاحظات والعمل على معالجتها أولًا بأول؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل الدعوي والإداري.

وتواصل وزارة الأوقاف جولاتها الميدانية بمختلف المديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ تعزيزًا للانضباط المؤسسي، وارتقاءً بمنظومة العمل الدعوي والإداري، وتطويرًا للأداء، بما يحقق خدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.