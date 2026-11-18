تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين، وشارك الطلبة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، كما قام بالمرور على ميادين التدريب المطورة، والتي أظهرت مدى الكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة داخل المعهد.

كما التقى الفريق أحمد خليفة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكداً أن ضباط الصف هم حجر الأساس للقوات المسلحة، بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية والفداء من أجل الوطن.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً مع الطلبة استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية لبناء شخصية عسكرية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.



