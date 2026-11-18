أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للرجال عن مواجهة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك لنظيره فريق سيتي كلوب الشروق، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة للموسم الرياضي 2026-2027.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة نادي الزمالك، على أن يتم تحديد موعد اللقاء لاحقًا من جانب الجهات المنظمة، وإخطار الفريقين بالموعد الرسمي للمواجهة.



ويمتلك نادي الزمالك تاريخًا حافلًا بالإنجازات في بطولة كأس مصر لكرة اليد، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 16 بطولة، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أكبر وأعرق أندية كرة اليد المصرية.

ويسعى الزمالك إلى تقديم بداية قوية في مشواره بالنسخة الجديدة من البطولة، وتحقيق الفوز على سيتي كلوب الشروق وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في إطار طموحات الفريق للمنافسة بقوة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.