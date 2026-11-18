فتاوى واحكام

هل قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات بعد ختم القرآن له فضل

معنى قيام الليل الوارد في أول سورة المزمل وآخرها

حكم تناول طعامًا قدمته امرأة تكتسب أموالها من مصدر حرام

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها ما يلي

في البداية، قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن الكريم جماعة وتكرارها ثلاث مرات مسألة تشغل أذهان كثيرين، خاصة مع اختلاف آراء الفقهاء حول استحباب تكرارها في ختام التلاوة، وحكم ذلك إذا كان ختم القرآن داخل الصلاة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن في جماعة جائزة شرعًا، استنادًا إلى الحديث الصحيح الوارد في فضل السورة وأنها تعدل ثلث القرآن، مشيرة إلى أن تكرارها ثلاث مرات بعد الختم جرى عليه عمل الناس، واستحسنه عدد من الفقهاء لجبر ما قد يكون وقع في القراءة من نقص.

واستشهدت دار الإفتاء بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلًا سمع آخر يردد سورة الإخلاص: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ».

أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في استحباب تكرار سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن، كما اختلفوا في حكم تكرارها إذا كان الختم داخل الصلاة، رغم اتفاقهم على جواز قراءتها في الأصل.

فعند الحنفية، ورد قولان بشأن استحسان تكرار سورة الإخلاص ثلاث مرات بعد الختم خارج الصلاة، وكان استحسان ذلك هو قول أكثر المشايخ، بهدف جبر النقص الذي قد يقع في قراءة بعض الختمة.

وجاء في كتاب «الفتاوى الهندية» أن بعض المشايخ لم يستحسنوا تكرار السورة ثلاث مرات بعد الختم، بينما استحسنها أكثرهم، مع التأكيد على عدم تكرارها أكثر من مرة إذا كان ختم القرآن في الصلاة المكتوبة.

كما أشار الكتاب إلى جواز اجتماع القراء على قراءة سورة الإخلاص جهرًا عند الختم، مع تفضيل أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون.

وذكر كتاب «فتاوى قاضي خان» أن مشايخ العراق استحسنوا قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن، باستثناء الختم في الصلاة المكتوبة، فلا تُكرر السورة حينها.

كما أوضح العلامة الكمال بن الهمام، في كتابه «شرح فتح القدير»، أن استحباب قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند الختم خارج الصلاة كان محل اختلاف بين المشايخ، بينما لا تُزاد على مرة واحدة في الصلاة المكتوبة.

حكم تكرار سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن، أما الشافعية، فقد استحسنوا تكرار سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن، وهو ما تناوله الإمام تاج الدين السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»، ناقلًا واقعة شهد فيها ختمة قرآنية قرأ فيها القراء سورة الإخلاص ثلاث مرات وفقًا للعادة المتبعة.

وأوضح السبكي أن قاضي القضاة عماد الدين علي بن أحمد الطرسوسي سأل الإمام تقي الدين السبكي عن الحكمة من تكرار السورة ثلاث مرات، فأجابه بأن ذلك يرجع إلى ورود الحديث بأنها تعدل ثلث القرآن، وبقراءتها ثلاث مرات يتحقق هذا المعنى.

وأضاف الإمام تقي الدين السبكي أن المقصود هو التأكد من حصول ثواب ختمة واحدة؛ لأن القارئ إذا وصل إلى سورة الإخلاص في نهاية القرآن وقرأها، ثم كررها مرتين، كان على يقين من حصول ثواب الختمة، سواء من قراءة القرآن كاملًا أو من قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات، مؤكدًا أن المقصود ليس تحصيل ختمة أخرى.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"ما الفرق بين معنى القيام الوارد في صدر سورة المزمل وفي نهايتها؟ حيث ورد في صدر سورة المزمل أن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ • قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا • نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ [المزمل: 1- 3]ـ، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾.

لترد دار الافتاء موضحة، أن الفرق بين معنى القيام في صدر السورة ومعناه في نهايتها: أن قيام الليل في أول السورة على سبيل الفرض سواء كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصةً أو كان له ولأمته.

أما قيام الليل في نهاية السورة فهو على سبيل التطوع تخفيفًا من الله عز وجل عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

يعد قيام الليل من العبادات التي ثوابها عظيم عند الله تعالى، فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيامِ الليلِ فإنَّهُ دأبُ الصالحين قبلَكم فإنَّ قيامَ الليلِ قُرْبةٌ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ , وتكفيرٌ للذنوبِ , ومطردةٌ للداءِ عن الجسدِ ومنهاةٌ عن الإثمِ، وقال تعالى عن قيام الليل في كتابه الكريم في سورة المزمل يقول الله تعالى يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ وفي السطور القادمة قيام الليل وعدد ركعاته ودعاء قيام الليل.

وعدد الركعات المستحبة عند الصلاة في جوف الليل، لكن قبل ذلك فإن صلاة قيام الليل ممتدة من بعد العشاء وحتى قبل أذان الفجر وصلاة ركعتين في أي وقت من بعد صلاة العشاء وحتى قبل رفع أذان الفجر يعد قيام الليل، وورد في الأحاديث النبوية الشريفة أن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لكن لو صلى المسلم في أي وقت في الليل من بعد العشاء وحتى الفجر فهو بذلك أدى سنة صلاة قيام الليل ونال الأجر إن شاء الله تعالى.

حديث شريف عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصُّبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى ، ويصلي الإنسان في قيام الليل ما شاء من الركعات، فالعدد فيها مطلق، والسنة الاقتصار على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل.. قال تعالى إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ.

ثمرات قيام الليل

تتعدد ثمرات قيام الليل ومعجزاته ومن ذلك:

1- تكفير الذنوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني، فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له).

2- استجابة الدعاء: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (إنَّ من اللَّيل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة).

3- طرد العجز والكسل وداء الجسد: قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (عليكم بقيام الليل؛ فإنَّه دأبُ الصالحين قبلكم؛ فإنَّ قيامَ الليل قُرْبَةٌ إلى الله عز وجل وتكفيرٌ للذُّنوب ومَطْرَدَةٌ للدَّاء عن الجسد ومنهاة عن الإثم) وقال العراقيُّ: إسنادُه حسنٌ.

4- صلاح الأبناء والأسرة: فعندما يراك أهلك وأولادك تقوم الليل فإن هذا السلوك سيؤثر فيهم، ويحبب إليهم الدين والعبادة فيقتدون بك، والله سبحانه وتعالى يتولى ذريته حتى بعد مماته قال تعالى: (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ).

5- سبب الرحمة: قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (رَحم اللهُ رجلاً قام من الليل فصلَّى وأيقظَ امرأتَه، فإن أَبَتْ نضح في وجهها الماءَ، ورحم اللهُ امرأةً قامت من اللَّيل فصلَّت وأيقظت زوجَها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء).

6- دخول الجنة: قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل،والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام).

أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة حول حكم تناولها وأبنائها الأيتام طعامًا قدمته لها امرأة تتصدق بالطعام، لكنها تكتسب أموالها من مصدر حرام، موضحًا أن الإثم يتعلق بمن اكتسب المال من طريق محرم، ولا ينتقل إلى من يتلقى الطعام ويحتاج إليه.

حكم تناول طعامًا قدمته امرأة تكتسب أموالها من مصدر حرام، وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من يكتسب مالًا من مصدر حرام يتحمل وزر ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويتوقف عن الكسب المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نبت من حرام فالنار أولى به».

وأضاف أن الشخص الذي يتلقى الصدقة أو الطعام لا يتحمل إثم مصدر المال، ما دام الطعام نفسه ليس مسروقًا أو مغتصبًا من صاحبه، وكان المتلقي محتاجًا إليه، مؤكدًا أنه لا يُطلب من الفقير أو المحتاج أن يفتش وراء المتصدق ويتحقق من مصدر كل ما يقدمه له.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المسلم مطالب بالتعامل مع الناس وفق الظاهر، دون التسرع في اتهامهم بأن أموالهم حرام، فلا يجوز الحكم على مصدر كسب شخص إلا بيقين ومعرفة واضحة بأنه يأتي من طريق محرم، لأن الإنسان قد تكون له مصادر دخل أخرى حلال، ولا يصح الطعن في ذمم الناس بالظن.

وفي سياق متصل، أوضح الطحان أن التصدق بالمال المكتسب من مصدر محرم لا يجعله حلالًا ولا يبرئ صاحبه من مسؤوليته، مؤكدًا أن من اكتسب مالًا بطريق غير مشروع يجب عليه رده إلى أصحابه، والتوقف عن هذا الكسب، ولا يجوز له التخلص منه عن طريق الصدقة أو إخراج الزكاة منه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»، وقوله تعالى: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون».