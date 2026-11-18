مع التراجع الذي تشهده أسعار الذهب عالميًا، تتزايد تساؤلات المواطنين حول مدى ملاءمة الوقت الحالي للشراء، وما إذا كانت الانخفاضات تمثل فرصة للاستثمار والادخار أم مجرد تحركات مؤقتة في الأسواق.

وأكد خبراء سوق الذهب أن المعدن الأصفر يظل أحد أهم الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة الأموال، خاصة عند الاستثمار فيه على المدى الطويل، بعيدًا عن المضاربات والمكاسب السريعة.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل هو الخيار الأفضل لحفظ قيمة الأموال، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي مناسب للشراء في ظل تراجع الأسعار.

وأوضح واصف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يمثل خيارًا مثاليًا للاستثمار طويل الأجل، لافتًا إلى أن بعض البنوك المركزية قد تتجه إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر مستفيدة من انخفاض الأسعار العالمية.

الذهب ملاذ آمن لاقتصادات الدول

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن الذهب يتمتع بحالة من التماسك، ويظل ملاذًا آمنًا لاقتصادات الدول، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية النظر إلى الاستثمار فيه باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.

وأشار إلى أن عام 2026 شهد تغيرًا في أنماط شراء الذهب، حيث زاد إقبال المواطنين على اقتنائه باعتباره زينة وادخارًا في الوقت نفسه، بدلًا من الاقتصار على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026

وعلى صعيد الأسعار، استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرًا مصورًا عن أحدث أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5057 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5900 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6743 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه.