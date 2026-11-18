تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، متأثرة بارتفاع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، في الوقت الذي حدت فيه التوترات الجيوسياسية وتصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران من خسائر الأسعار، بالتزامن مع استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7%، بما يعادل 61 سنتًا، لتصل إلى 92.53 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع بأكثر من دولار خلال التعاملات إلى 91.83 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها خلال الجلسة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4%، بما يعادل 1.24 دولار، لتصل إلى 84.77 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضًا أكبر مقارنة بخام برنت.

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في أمريكا

وجاء انخفاض أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 5.28 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 5.12 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 351 ألف برميل خلال الفترة نفسها.

وتضغط زيادة المخزونات على أسعار النفط، إذ تعكس ارتفاع المعروض المتاح في السوق، وسط مخاوف من اتساع فائض الإمدادات عالميًا، وهو ما يحد من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود.

وتتحرك سوق النفط حاليًا تحت تأثير عاملين متعارضين، يتمثل الأول في المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات العسكرية والهجمات على ناقلات النفط، بينما يتمثل العامل الثاني في توقعات زيادة المعروض وارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

مخاطر مضيق هرمز تدعم أسعار النفط

ورغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع المخزونات الأمريكية، حدت التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز من تراجع أسعار النفط.

وتصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تطورات عسكرية جديدة، بعدما أعلنت البحرين اعتراض هجمات جوية إيرانية، في وقت تعرض فيه نظام رادار عسكري أمريكي في البحرين لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية أمس، الثلاثاء.

وردت واشنطن بضرب موقع لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، وفق المعلومات الواردة بشأن التطورات الأخيرة.

كما تعرضت ناقلة لغاز البترول المسال لإصابة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة ساحل سلطنة عمان، ما دفع طاقمها إلى إخلاء السفينة.

وتزيد هذه التطورات من المخاوف بشأن حركة الناقلات وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز عالميًا، ما يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في تسعير الخام.

لماذا يراقب العالم مضيق هرمز؟

وتكتسب التطورات في مضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، بسبب دوره المحوري في حركة تجارة النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملًا مؤثرًا في الأسعار العالمية.

وفي الوقت الذي تضغط فيه زيادة المخزونات الأمريكية على أسعار النفط، تظل احتمالات تعطل الإمدادات أو صعوبة مرور الناقلات عبر المضيق مصدر دعم للأسعار، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.

وبذلك تتحرك أسعار النفط بين ضغوط انخفاض الطلب أو زيادة المعروض من جهة، ومخاوف اضطراب الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية من جهة أخرى، مع استمرار متابعة الأسواق لأي تطورات جديدة في المخزونات الأمريكية أو الوضع الأمني في منطقة الخليج.