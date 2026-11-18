كشفت النيابة العامة الليبية عن تفكيك مقر يُشتبه في استخدامه لإيواء واحتجاز المهاجرين والاتجار بالبشر في العاصمة طرابلس، بعد العثور على 483 مهاجرًا إريتريًا داخله، وفتح تحقيق في جرائم خطف وقتل وتعذيب، على خلفية بلاغ عن اختطاف خمسة مواطنين إريتريين، توفي أحدهم متأثرًا بالتعذيب، بينما لا يزال مصير الأربعة الآخرين مجهولًا.

وبحسب ما أعلنه مكتب النائب العام الليبي، بدأت القضية عقب تلقي وكيل النائب العام المكلف بالمناوبة في نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بلاغًا رسميًا من مواطن إريتري، أفاد فيه بتعرض خمسة من أبناء وطنه للخطف، مشيرًا إلى وفاة أحدهم نتيجة التعذيب الشديد، وعدم توافر معلومات عن مصير بقية المختطفين.

وعلى إثر البلاغ، باشر المحقق إجراءات التحقيق وانتقل إلى الموقع المشار إليه لإجراء المعاينة الميدانية ومناظرة جثمان الضحية، إلا أن المعاينة كشفت عن وجود مقر مجهز لاستقبال المهاجرين واحتجازهم، ويُشتبه في ارتباطه بأنشطة شبكات الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.

وأسفرت الإجراءات عن رصد 483 مهاجرًا إريتريًا داخل الموقع، دخلوا الأراضي الليبية عبر طرق برية، وكانت البلاد بالنسبة إليهم محطة عبور في اتجاه شمال البحر المتوسط، وفقًا لما أورده مكتب النائب العام.

القبض على المتهم وفتح تحقيق في جرائم القتل والتعذيب

وأوضح مكتب النائب العام أن التدابير القضائية والأمنية العاجلة أسفرت عن ضبط الشخص المشتبه في تورطه في إيواء المهاجرين داخل الموقع، وبدأت التحقيقات معه بشأن وقائع جنائية متعددة، تشمل القتل العمد والخطف والتعذيب، إلى جانب الأفعال المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وتسعى التحقيقات إلى كشف ملابسات وفاة المواطن الإريتري، وتحديد المسؤولين عن اختطاف الأشخاص الخمسة، فضلًا عن الوقوف على طبيعة الأنشطة التي كانت تُمارس داخل المقر، وما إذا كان الموقع جزءًا من شبكة أوسع لتهريب المهاجرين واحتجازهم بصورة قسرية.

في سياق متصل، أصدرت الجهات القضائية قرارات بإحالة المهاجرين الذين عُثر عليهم داخل الموقع إلى مراكز الإيواء المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتسلط القضية الضوء مجددًا على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين داخل ليبيا، في ظل نشاط شبكات التهريب والاحتجاز غير القانوني، واستغلال الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر طرق الهجرة البرية والبحرية. وتبقى تفاصيل الشبكة المحتملة والمسئوليات الجنائية للأطراف المتورطة رهنًا بما ستكشف عنه التحقيقات القضائية.