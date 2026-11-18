أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحتها على فيس بوك ، الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2027 ، مؤكدةً ما يلي :

الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2027 .. الطالب المنتظم

- (٥) صور شخصية مكتوب عليها الإسم رباعي و الشعبة و اللغة الثانية

- أصل شهادة الميلاد + ٢ صورة منها

- (٢) صورة من بطاقة الطالب + ولي الأمر

- أصل وصل المصروفات + ٢ صورة منه

- أصل تأمين التابلت + ٢ صورة منه

- (٢) طابع دعم مشروعات فئة ١٠ ج

- أصل وصل رسم دخول الامتحان + ٢ صورة منه

- طبع الإستمارة الاكترونية نسخة الوان و نسخة أبيض و أسود

- دوسية بكبسولة و آخر فايل شفاف

الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2027 .. ( الطالب الراسب )

بيان رسوب من المديرية + حوالة بريدية بسنوات الرسوب من البريد بإسم الإدارة العامة للامتحانات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

حيث تقرر رسميا عقد امتحانات الثانوية العامة 2027 الدور الأول من 26 يونيو 2027 حتى 21 يوليو 2027

ومن جانبه .. قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك امتيازات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2027 ، لن تتكرر في العام المقبل لدفعة 2028 ، والذي سيتم فيه تطبيق نظام البكالوريا بالتوازي مع الثانوية العامة على طلاب الصف الثالث الثانوي

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له : تمثل دفعة الثانوية العامة 2027 الدفعة الأخيرة ، التي يُطبَّق عليها نظام الثانوية العامة بمفرده، وسيتم تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الثالث الثانوي أيضا لأول مرة في العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨، وتوجد بعض الامتيازات لطلاب الثانوية العامة في العام الحالي، ومنها:

عدم وجود شرط اجتياز ٦٠% من التقييمات لدخول الامتحانات، وهو الشرط الذي سيتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وهذا يعني إتاحة وقت أكبر للمذاكرة والمراجعة لطلاب العام الدراسي الحالي.

وجود نظام تنسيق موحد يجمع بين جميع طلاب الثانوية العامة هذا العام، بينما سيتم اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٧-٢٠٢٨ تطبيق تنسيق مستقل لكل نظام من النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا).