عقد مجمع البحوث الإسلامية، في مدينة البعوث الإسلاميَّة، الملتقى الرابع عشر ضمن ملتقيات (شُبُهات وردود)، التي تنظِّمها اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج (منبر الوعي)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

دعاوى توظيف اللسانيَّات الحديثة في تفسير القرآن الكريم ويفنِّد أسسها العِلميَّة

وجاء الملتقى تحت عنوان: (تفسير القرآن وَفق اللسانيَّات الحديثة وخطره على العقائد والأحكام)، وحاضر فيه أ.د. سلامة داود، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة ورئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع.

وفي كلمته، أكَّد أ.د. سلامة داود ضرورة الالتزام بالمنهج العِلمي الصحيح عند تفسير القرآن الكريم، من خلال الإلمام بعلوم الآلة وعلوم القرآن، موضِّحًا أنَّ احترام التراث العِلمي والبناء عليه لا يعني تقديسه؛ وإنما يعني الإفادة من جهود العلماء ومناهجهم الراسخة.

وتناول الدكتور داود أصالة عِلم الدلالة في تفسير القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنَّ الموجات اللسانيَّة الحديثة والمذاهب الحداثيَّة لا تصلح للتعامل مع القرآن الكريم، وأنَّ هذه المذاهب يهدم بعضها بعضًا؛ فالبنيويَّة هدمتها التفكيكيَّة، والتفكيكيَّة هدمتها الهرمنيوطيقيَّة، دون أن يستقرَّ لها بنيان أو تثبتَ لها قاعدة عِلميَّة.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ القرآن الكريم كلام الله المعجز، وأنَّ المناهج اللسانيَّة الحديثة لا يمكنها الإحاطة بوجوه إعجازه وبيانه، لافتًا إلى أنَّ توظيف هذه المناهج في التعامل مع القرآن يأتي ضمن محاولات متتابعة لتزييف البيان القرآني، وصفها بـ«السفسطة»، مؤكِّدًا أنَّ هذه الاتجاهات إلى زوال، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

وتابع أنَّ هذه المحاولات تزيد القرآن الكريم ثباتًا وظهورًا لعظمته، وتكشف ما في بعض أطروحات الفكر الغربي من تهافت وضعف أمام جلال القرآن الكريم، موجِّهًا رسالة إلى الطلاب، دعاهم فيها إلى عدم الانخداع بالدعوات التي تطرحها هذه المذاهب، والتمرُّس على قراءة كتب التراث والتلقِّي عن العلماء المتخصِّصين؛ مبيِّنًا أنَّ كل جيل يصدق مع الله تعالى، ويخلص في طلب العِلم، ويلازم أهل الذِّكر؛ ينال نصيبًا من عطاءات القرآن الكريم وعلومه.

من جانبه، أكَّد الدكتور حسن يحيى أنَّ اللسانيَّات الحديثة والمذاهب المرتبطة بها؛ كالبنيويَّة والتفكيكيَّة والتاريخانيَّة، لا تصلح للتعامل مع القرآن الكريم؛ لما له من ضوابط ومعايير وقواعد عِلميَّة يجب الالتزام بها عند تفسيره، موضِّحًا أنَّ رفض هذه المناهج لا يعني الجمود على القديم أو تقديس التفاسير السابقة؛ وإنما يعني احترام القوانين المنظِّمة للعمليَّة التفسيريَّة، والالتزام بأصولها العِلميَّة، شأنها في ذلك شأن سائر العلوم التي لا تستقيم ممارستها إلا بضوابطها وقواعدها.

وأشار الدكتور يحيى إلى أنَّ بعض أصحاب الاتجاهات اللسانيَّة يستندون إلى قوله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾، للقول بأنَّ مفردات القرآن الكريم ينبغي أن تُفسَّر من داخل القرآن وحده، دون الرجوع إلى المعاجم اللُّغوية أو السُّنة النبويَّة أو ما ورد عن العرب في أشعارهم ونثرهم من شواهد توضِّح دلالات الألفاظ، مبيِّنًا أنَّ أصحاب هذا الاتجاه يزعمون تتبُّع الجذور اللُّغويَّة للكلمات في جميع مواضع ورودها بالقرآن، ثم ينتهون إلى تفسير الإيمان بمعنى بذل الأمن للناس، بوصفه عقدًا اجتماعيًّا، لا تصديقًا قلبيًّا يتَّصل بأصول الاعتقاد؛ وهو ما يترتب عليه تفريغ مفهوم الإيمان من دلالته العقديَّة.

وفنَّد الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة هذا التأويل من خلال شواهد قرآنيَّة متعدِّدة، موضِّحًا أنَّ الأمن أحد المعاني التي تدلُّ عليها مادَّة الإيمان، لكنه ليس معناها الوحيد، ولا يصحُّ حَصْر دلالة الإيمان في بَذْل الأمن؛ مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

واختتم الدكتور حسن يحيى بتأكيده أنَّ هذه المواضع تدلُّ بوضوح على ارتباط الإيمان بالتصديق والاعتقاد، ولا يستقيم حَمْلها على معنى بذل الأمن، وأنَّ هذا التأويل يتعارض مع دلالات الآيات وسياقاتها، ويؤدِّي إلى تحريف مفهوم الإيمان، وتهديد الأصول العقديَّة للدِّين، وما يتَّصل بها من الإيمان بالآخرة والجنَّة والنَّار والحساب.

وتُنظَّم هذه الملتقيات في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة لترسيخ الوعي الدِّيني الرشيد، وتحصين الشباب من الشُّبهات والمفاهيم المغلوطة؛ من خلال تقديم معالجة علميَّة رصينة للقضايا المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، تستند إلى أصالة المنهج الأزهري، ودقَّة الفهم، وقواعد البحث والتحقيق؛ بما يُسهم في تعميق الوعي بمقاصد الخطاب القرآني، والتعامل المنهجي مع القراءات التي تتناول قضاياه.