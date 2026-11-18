تواصل جماهير النادي الأهلي دعم فريقها في سباق التصويت على جائزة «النادي التاريخي المفضل للجماهير»، ضمن جوائز جلوب سوكر 2026، بعدما نجح المارد الأحمر في احتلال المركز الأول متفوقًا على عدد من عمالقة كرة القدم العالمية.

ويتصدر الأهلي التصويت الجماهيري بنسبة 73.2% من إجمالي الأصوات، متقدمًا على ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثاني بنسبة 17.5%، وبرشلونة الذي جاء ثالثًا بنسبة 5.2%، وفقًا لآخر الأرقام المعلنة.

ويخوض الأهلي المنافسة باعتباره الممثل الوحيد للكرة المصرية والعربية والأفريقية بين 16 ناديًا مرشحًا للجائزة، تضم نخبة من أبرز أندية العالم، من بينها ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وميلان ويوفنتوس.

وتُعد جائزة «النادي التاريخي المفضل للجماهير» إحدى الفئات المستحدثة في نسخة جلوب سوكر 2026، حيث يُحدد الفائز بها بناءً على تصويت الجماهير، تكريمًا للأندية التي تمتلك تاريخًا حافلًا بالبطولات وقاعدة جماهيرية كبيرة.

رابط التصويت للنادي الأهلي في جلوب سوكر 2026

وتستطيع جماهير القلعة الحمراء المشاركة في التصويت ودعم الأهلي من خلال الرابط الرسمي للجائزة:

[اضغط هنا للتصويت للنادي الأهلي في جلوب سوكر 2026]

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2026 يوم 28 ديسمبر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط ترقب للإعلان عن النادي الفائز بالجائزة.