أدان قادة الكنائس في سوريا الهجمات التي تستهدف المسيحيين، معربين عن مخاوفهم بشأن مستقبل هذا المكون في البلاد، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاختطاف والاعتداء على أحد الأساقفة.

وعلى الرغم من وعود السلطات -التي تولت زمام الأمور بعد الإطاحة بالحاكم الذي ظل في السلطة طويلاً، بشار الأسد، قبل نحو عامين- بحماية الأقليات، إلا أن أعمال القتل، والاختطاف بهدف الحصول على فدية، والعنف الطائفي لا تزال مستمرة. وتتسم الأوضاع الأمنية في سوريا بالهشاشة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية، التي شهدت تدفقاً هائلاً للأسلحة، وصراعاً بين فصائل مسلحة على السلطة، وانزلاق معظم السكان إلى براثن الفقر.

وقد أدان كل من يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وإغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، ويوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، ما وصفوه بـ "سلسلة من الهجمات الشنيعة والمتكررة التي تستهدف الشعب السوري، والمسيحيين على وجه الخصوص".

وأكدوا في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء أن "هذه الهجمات ليست، ولم تكن يوماً، حوادث معزولة". وأضافوا أن أعمال العنف -بما في ذلك "الاعتداءات الممنهجة وعمليات الاختطاف بهدف الحصول على فدية باهظة"- تُعد انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان، منتقدين في الوقت ذاته تقاعس السلطات عن توفير الحماية.

وسلط البيان الضوء على حادثة اختطاف وتعذيب الصائغ ماهر سنكري، الذي اختطفه مسلحون مجهولون الشهر الماضي في مدينة السقيلبية -ذات الغالبية المسيحية في محافظة حماة- مطالبين بفدية قدرها 120 كيلوغراماً من الذهب. وتضمن البيان صوراً تلقتها عائلة سنكري تظهره مقيداً ومكمم الوجه، وبدت عليه آثار كدمات مروعة. كما أشار قادة الكنائس إلى أن الهجمات ضد المسيحيين بلغت ذروتها مؤخراً باستهداف رئيس أساقفة حمص للروم الملكيين الكاثوليك، المطران يوحنا عبدو عربش، الذي تعرض للتقييد وتغطية العينين والتكميم، بينما تم العبث بمحتويات مكتبه وتخريبه في مدينة حمص.

قالوا: "إن تكرار هذه الحوادث، في ظل غياب أي استجابة أو نتائج ملموسة من جانب السلطات، يضعنا -ويضع الرأي العام أيضاً- أمام تساؤلٍ خطير حول مستقبل المسيحيين في هذا البلد". وأضاف القادة: "لا ينبغي التعامل مع المسيحيين كأهدافٍ سهلة للاعتداء أو ككبش فداء"، داعين السلطات إلى "تحمّل مسؤولياتها".

ووفقاً لتقديرات الخبراء، فقد تراجع الوجود المسيحي في سوريا من نحو مليون نسمة قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 إلى أقل من 300 ألف نسمة، وذلك نتيجةً لموجات النزوح والهجرة.