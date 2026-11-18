ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت» عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، حيث تم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة حول أبرز الأنشطة والأعمال التي تم تنفيذها، ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وجهود تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، إلى جانب استعراض تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية للشركة ومشروع توزيع الأرباح.



وخلال الاجتماع، اصدر الفريق مهندس كامل الوزير تعليمات ، بضرورة تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتطوير المستمر لكافة الخدمات المقدمة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز عوامل السلامة والأمان بأسطول الشركة، والتحديث والتطوير المستمر للأسطول بإضافة حافلات حديثة سنويا، بما يضمن توفير وسائل نقل حديثة وآمنة ومريحة للمواطنين.



وكذلك مواصلة تطوير وتحديث منظومة حجز التذاكر، والتوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مع الاهتمام برفع كفاءة وتطوير كافة المحطات ومكاتب ومنافذ حجز التذاكر بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تيسير إجراءات الحجز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



وشدد الوزير على أهمية التوسع في تسيير خطوط الميني باص لخدمة المدن الجديدة وربطها بمختلف وسائل النقل الجماعي الحديثة، ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، على غرار قيام الشركة بتسيير ميني باصات لنقل المواطنين من مدينة الشروق إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف، مع التوسع في تقديم هذه الخدمات بمختلف المدن الجديدة، وتوفير وسائل نقل جماعي تربطها بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم دور النقل الجماعي، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متكاملة وآمنة ومتميزة.



كما أكد الوزير ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب والتأهيل المستمر لكافة طوائف التشغيل وجميع العاملين بالشركة، مع تكثيف البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للسائقين، والتأكد من حصول كل سائق على التدريب العملي والفني المكثف على أي أتوبيس جديد قبل تشغيله، بما يضمن إلمامه الكامل بأحدث الأنظمة والتكنولوجيات المستخدمة به، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء التشغيل. كما وجه بالاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمهنية للسائقين والعاملين بالشركة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم، بما ينعكس إيجابياً على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.