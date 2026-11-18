

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة

واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين ، والاعتداء على ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وشددت المملكة في بيان للخارجية السعودية على رفضها التام لمواصلة إيران الاعتداء على الدول

الشقيقة وتهديد حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية.

كما جددت مطالبتها بوقف كافة الاعتداءات واحترام القانون الدولي ومبادئ

حسن الجوار، وإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية المبذولة

لتحقيق السلام وحل الأزمة عبر المفاوضات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

