أعلنت جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي تاريخي محبب للجمهور في العالم ومن المقرر الاعلان عن الجوائز والفائزين يوم 28 ديسمبر المقبل في دبي.

ودخل النادي الأهلي المنافسة بقوة رفقة عدد من الأندية التاريخية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة في جائزة استحدثها منظمو حدث جلوب سوكر للمرة الأولى.

ويتواجد النادي الأهلي في المنافسة وهو الوحيد من بين الأندية العربية والأفريقية في سباق النادي التاريخي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي تاريخي في العالم

الأهلي - ريال مدريد - برشلونة- بنفيكا - إي سي ميلان - إنتر ميلان - بايرن ميونخ - بوكا جونيورز - ريفر بلايت - سيلتيك الاسكتلندي - فلامينجو البرازيلي - يوفنتوس - ليفربول - مانشستر يونايتد - بينارول

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر غياب محمد صلاح بعد موسم صعب قضاه في ليفربول قبل التألق والعودة للبريق مع نادي طرابزون سبور

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم كلا من ليونيل ميسي نجم انتر ميامي وهو اللاعب الوحيد من خارج قارة أوروبا المرشح للجائزة

المرشحون لجائزة أفضل مهاجم في العالم

وتواجد كلا من جوليان ألفاريز نجم أتليتكو مدريد في قائمة المرشحون لجائزة الأفضل بجانب ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وكفارتسخيليا ونجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي

وتضم القائمة 3 لاعبين من بايرن ميونخ وهم هاري كين المتوج بجائزة الكرة الذهبية عن العام الماضي و لويس دياز ومايكل أوليسه ونجما برشلونة رافينيا ولامين يامال رفقة هالاند وليونيل ميسي وبوكايو ساكا ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان