أكد الدكتور عبد الرحمن بلال، مدير عام الإدارة العامة للصحة الواحدة بوزارة الصحة والسكان، أهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات وفق البروتوكولات المعتمدة في القطاعين البشري والحيواني، مشيرًا إلى أن حملة «خلي خطوتك فارقة» تستهدف تصحيح السلوكيات المتعلقة بصحة الإنسان والتعامل مع الحيوانات والبيئة، في إطار مواجهة مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضح أن مفهوم الصحة الواحدة يقوم على تكامل الصحة بين الإنسان والبيئة المحيطة به والغذاء، سواء كان نباتيًا أو حيوانيًا، مع التأثر المتبادل بين هذه العناصر.

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدد الصحة العامة

وقال بلال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن التوعية المجتمعية تمثل أحد محاور الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة 2023 - 2027، إلى جانب الخطط القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف أن الجهود تستهدف تصحيح السلوكيات في القطاعين الطبي البشري والحيواني وبين المواطنين عمومًا، متابعا أن هناك قوانين ولوائح تنظم صرف المضادات الحيوية، مع العمل على تحسين وتطوير آليات تطبيق هذه القواعد والتوصيات، مؤكدًا ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية لمجرد الشعور بالإرهاق أو ارتفاع درجة الحرارة، وعدم اللجوء إلى الصيدلية للحصول عليها دون استشارة الطبيب، لأن لكل حالة طبيعتها واحتياجاتها العلاجية الخاصة.

مصر تمتلك نموذجًا رائدًا للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

وأشار مدير عام الإدارة العامة للصحة الواحدة بوزارة الصحة والسكان إلى أن المضادات الحيوية تمثل سلاحًا أساسيًا في علاج الأمراض، وأن الاستخدام الخاطئ لها يهدد فاعليتها، مؤكدًا أن مصر تمتلك نموذجًا رائدًا في الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية اعتمدته منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، مرجعا ذلك إلى الجهود التي يبذلها قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مختلف قطاعات الوزارة والوزارات والجهات المعنية.