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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المضادات الحيوية.. أخطاء شائعة في الاستخدام تهدد بضعف فاعليتها

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
محمد البدوي

يمثل الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية إحدى المشكلات الصحية التي تتطلب زيادة الوعي المجتمعي، خاصة مع لجوء بعض الأشخاص إلى تناولها دون استشارة الطبيب أو التوقف عن العلاج بمجرد الشعور بتحسن الأعراض. 

 احتمالات ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات

كما لا تقتصر خطورة هذه الممارسات على عدم الاستجابة للعلاج بالشكل المطلوب، بل تمتد إلى زيادة احتمالات ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، بما يجعل التعامل مع بعض العدوى أكثر صعوبة. 

المضادات الحيوية من مجموعة الاحتياطي Reserve ا

وفي هذا السياق، حذر أحد استشاريي الأمراض الباطنة من أخطاء شائعة عند تناول هذه الأدوية، موضحًا القواعد الأساسية للاستخدام الصحيح وأهمية التفرقة بين العدوى الفيروسية والبكتيرية.

3 قواعد أساسية عند تناول المضادات الحيوية

حذر الدكتور ناجي ألفريد، استشاري الأمراض الباطنة، من الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجرعة ومواعيد تناول الدواء ومدة العلاج التي يحددها الطبيب، لتجنب زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأوضح ناجي ألفريد، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية يعتمد على 3 قواعد أساسية، تبدأ بتحديد الجرعة المناسبة لكل حالة، ثم الالتزام بمواعيد تناول الدواء، وأخيرًا اتباع مدة العلاج التي يقررها الطبيب.

المضادات الحيوية

وأشار إلى أن المدة العلاجية قد تختلف بحسب نوع العدوى والدواء المستخدم، وقد تكون 5 أو 7 أو 10 أيام، مشددًا على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية المقررة وعدم تغييرها دون الرجوع إلى الطبيب.

كيف يؤدي الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية إلى مقاومة البكتيريا؟

وأكد استشاري الأمراض الباطنة أن عدم الالتزام بتعليمات العلاج قد يمنح البكتيريا فرصة لتطوير مقاومة للمضاد الحيوي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع فاعلية الدواء وصعوبة القضاء على الميكروب.

ولفت إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تمثل مشكلة صحية تستدعي الانتباه، خاصة مع انتشار الممارسات الخاطئة، مثل تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية أو استخدامها بصورة غير مناسبة لطبيعة الإصابة.

الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية

وتطرق ناجي ألفريد إلى الاختلاف بين الإصابات الفيروسية والبكتيرية، موضحًا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تساعد في التمييز بين النوعين، ومن بينها طبيعة ارتفاع درجة حرارة الجسم والأعراض المصاحبة للإصابة.

المضادات الحيوية

وشدد على أن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها لتحديد نوع العدوى، إذ يتطلب الأمر تشخيصًا طبيًا لتحديد سبب المرض واختيار العلاج المناسب، مؤكدًا أن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية، وإنما يحدد الطبيب مدى الحاجة إليها وفقًا للحالة.

المضادات الحيوية بكتيريا بكتيريا مقاومة للمضادات

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