محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

من أكثر الروايات التاريخية إثارة للجدل اتهام الملاح والجغرافي العربي أحمد بن ماجد بأنه أرشد البرتغالي فاسكو دي جاما إلى طريق الهند.. في الرحلة التي بدأت عام 1497 وفتحت الطريق أمام التوسع والاحتلال البرتغالي في منطقة المحيط الهندي.

هذه الرواية كانت محور بحث طويل للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي لم يكتف بمراجعة ما كتب عنها بل ذهب إلى مصدرها في الوثائق البرتغالية بحثا عن الحقيقة في أرشيف البرتغال التاريخي.

يقول القاسمي إنه بدأ تتبع القضية بعدما وجد أن بعض المصادر تنسب إلى ابن ماجد إرشاد دي جاما من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى الهند.. وقادته رحلة البحث إلى المكتبة العامة في مدينة أوبورتو البرتغالية حيث عثر على مخطوطة تتضمن يوميات الرحلة الأولى لفاسكو دي جاما.

تلك المخطوطة التي تحدث عنها القاسمي تقع في 87 صفحة.. ووجد فيها النص الذي يحسم جوهر القضية.. عندما طلب البرتغاليون من ملك مليندي مرشدا في رحلتهم الاستكشافية فزودهم بمرشد مسيحي من الهند وليس أحمد بن ماجد كما ورد في بعض المراجع. وقد نقل القاسمي الجزء المتعلق بالواقعة وترجمه ليصبح أساس كتابه الشهير "بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد" الصادر عام 2000.

هذا الكتاب المهم خصص للتحقيق في براءة احمد بن ماجد من تهمة إرشاد البرتغاليين إلى الهند.. وهو من أبرز أعمال الشيخ سلطان لتركيزه على تصحيح معلومة تاريخية ظلت سنوات موضع خلاف بين المؤرخين.. وسببا في اتهام احمد بن ماجد أنه سببا من أسباب الاحتلال البرتغالي لمناطق عدة ممتدة في المحيط الهندي.

والأهم في هذه الدراسة العلمية أن القاسمي لم يتعامل مع المسألة باعتبارها دفاعا عاطفيا عن شخصية عربية وإنما باعتبارها قضية بحث وتحقيق في المصادر الأصلية.. فالوصول إلى الحقيقة اقتضى الرجوع إلى الوثيقة البرتغالية نفسها لا الاكتفاء بما تناقلته الكتب اللاحقة.

لكن أيضا قيمة الدراسة تتجاوز تبرئة رجل عاش قبل أكثر من خمسة قرون.. فإلصاق هذه التهمة بأحمد بن ماجد ظل يضع ملاحا عربيا بارزا في موقع المساهم في فتح الطريق أمام القوة البرتغالية التي سرعان ما بدأت مشروعها العسكري والتجاري في المحيط الهندي باحتلال مناطق واسعة.

ومن هنا تبدو أهمية مشروع سلطان القاسمي الأوسع.. ففي أعماله اللاحقة واصل التنقيب في الأرشيفات الأوروبية وصولا إلى مشروعه الكبير موسوعة "البرتغاليون في بحر عمان.. أحداث في حوليات من 1497 إلى 1757م" الذي جمع فيه وثائق ومصادر متعددة لتوثيق الحضور البرتغالي في المنطقة. وفي يناير 2026 أطلق نسخته البرتغالية في أكاديمية لشبونة للعلوم وحظى باحتفاء كبير.

من وجهة نظري أن قصة أحمد بن ماجد في تلك الدراسات تحولت إلى درس في كتابة التاريخ.. فليست الرواية الأكثر تكرارا هي بالضرورة الأكثر صحة.. وإنما الوثيقة هي التي تمنح التاريخ حقه في البراءة أو الإدانة.. وربما تكون المفارقة الأجمل أن وثيقة الدفاع عن أحد كبار الملاحين العرب جاءت من أرشيف برتغالي.. فالأولى قبل أن نحاكم التاريخ بالرواية.. علينا أن نبحث عن الوثيقة والدليل.