إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، يتعرض خلال الفترة الحالية للعديد من الشائعات بشأن مستقبله، في ظل اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، مشددًا على أن اللاعب ملتزم بالتدريبات ولم يفتعل أي أزمات داخل الفريق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "من الآن وحتى يناير المقبل، ستسمعون الكثير من الأخبار عن إمام عاشور، وربط اسمه بأندية سعودية، وستظهر يوميًا أنباء عن عروض جديدة لضم اللاعب، وده هيكون عن طريق آدم وطني، اللي هدفه اضعاف الأهلي ورحيل نجومه مثلمه فعل مع وسام أبوعلي".

وأضاف: "ستسمعون أيضًا كلامًا عن أن إمام عاشور يجلس في منزله ولا يتدرب، رغم أنه يتدرب بانتظام ويلتزم بتعليمات النادي، والأهلي نفسه لم يسبق له أن أصدر بيانًا يؤكد فيه التزام إمام عاشور مثلما حدث مؤخرًا".

وأوضح: "إمام عاشور لم نسمع عنه أنه خان النادي أو افتعل أزمة أو تسبب في مشكلة، لكن خلال الفترة المقبلة ستسمعون الكثير من الكلام والشائعات بشأنه".

وتابع: "إمام عاشور أصبح مستهدفًا من بعض الأشخاص، وهناك قصص وتفاصيل كثيرة تدور حول اللاعب منذ فترة طويلة، وقلت إنني سأكشفها في الوقت المناسب، لأن هناك أمورًا كبيرة لم أتحدث عنها حتى الآن".

وأشار شبانة إلى أن إمام عاشور يخضع لبرنامج تدريبي وتأهيلي خلال الفترة الحالية، قائلًا: "إمام عاشور يتدرب ويخوض تدريبات استشفائية وتجهيزية، وهو يمتلك قوة فنية كبيرة تمثل إضافة مهمة للنادي الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "إمام عاشور لاعب مهم جدًا، ونتمنى أن يعود كما عودنا دائمًا، ويقدم المستوى المنتظر منه مع الأهلي ومنتخب مصر".