مجلس النواب ينقذ «هيجسيث» .. الجمهوريون يجهضون محاولة عزله

أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي محاولة لعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

تصويت إجرائي يحسم المعركة

وأجبر قادة الحزب الجمهوري على إجراء تصويت إجرائي لعرقلة النظر السريع في إجراء العزل الذي قدمه يوم الاثنين النائب الجمهوري عن كنتاكي توماس ماسي.

ومرّت الخطوة الإجرائية، التي تحيل الإجراء إلى اللجنة القضائية حيث من المتوقع أن يتعثر هناك، بنتيجة 211 صوتاً مقابل 204، وفقا لوكالة بلومبرج.

تأجيل الحسم حتى يناير

وبذلك، تم إجهاض المحاولة فعلياً حتى يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير المقبل.

تصويت مجلس النواب على قرار عزل هيجسيث

وصوّت مجلس النواب على اقتراح إجرائي من الجمهوريين لعرقلة قرار ماسي لعزل هيجسيث، لكنها بدأت بنجاح الاقتراح المقدم من الجمهوريين لعرقلة القرار ورفض قرار العزل.

عادةً ما تستغرق عملية التصويت الأولى من هذا النوع ما بين 30 و40 دقيقة، حيث يستغرق الأعضاء بعض الوقت للوصول إلى قاعة المجلس.

وفي مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء، وصف هيجسيث هذه المحاولة بأنها "مهزلة" و"حيلة" تهدف إلى الإضرار بالرئيس دونالد ترامب .