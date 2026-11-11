عايدة فهمي لـ«صدى البلد»: تكريمي بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي شرف كبير.. وسعيدة بنجاح درش | فيديو

أعربت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، مؤكدة أن هذا التكريم يمثل شرفًا وفخرًا كبيرًا لها، خاصة أنه يأتي من مهرجان يهتم بالمسرح وفنون الطفل، ويسعى إلى دعم المواهب الشابة وإبراز الإبداع المصري في مختلف المجالات الفنية.

وقالت عايدة فهمي، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن تكريمها بالمهرجان يحمل لها قيمة خاصة، نظرًا لاهتمامها الكبير بالمسرح واعتزازها بكل الفعاليات التي تساهم في دعم الحركة المسرحية، مشيرة إلى أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يقدم العديد من العروض المسرحية المتميزة، ويمنح الأطفال والشباب فرصة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

وأضافت أن المهرجان لا يقتصر دوره على تقديم العروض الفنية فحسب، وإنما يسعى أيضًا إلى نقل صورة مشرفة عن الإبداع المصري، وإظهار ما يمتلكه الأطفال والشباب من طاقات ومواهب فنية أمام مختلف الشعوب، وهو ما يجعل للمهرجان أهمية كبيرة على المستوى الثقافي والفني.

وكشفت الفنانة عايدة فهمي عن مشاركتها في المهرجان أيضًا بصفتها عضوًا في لجنة التحكيم، مؤكدة سعادتها بهذه المشاركة، واعتزازها بوجودها ضمن فريق يساهم في تقييم الأعمال والعروض المقدمة، ودعم المواهب الجديدة التي تمتلك القدرة على تقديم تجارب إبداعية متميزة.

عايدة فهمي تتحدث عن نجاح مسلسل درش

وعن نجاح مسلسل «درش»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026، أعربت عايدة فهمي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حققها العمل، مؤكدة اعتزازها بمشاركتها في المسلسل وبالنجاح الذي حققته الشخصية التي قدمتها ضمن الأحداث.

وأشادت بالتعاون مع المخرج أحمد خالد أمين والنجم مصطفى شعبان، مشيرة إلى أن العمل معهما كان تجربة مميزة، وأن مسلسل «درش» يمثل تعاونها الثاني مع النجم مصطفى شعبان بعد مشاركتها معه في مسلسل «حكيم باشا».

وأكدت أنها سعيدة للغاية بالنتائج التي حققها المسلسل، وبالتفاعل مع شخصيتها من جانب الجمهور، لافتة إلى أن العمل تميز بتفاصيله وأحداثه، وأنها كانت سعيدة بكونها جزءًا من هذه التجربة الدرامية التي حققت حضورًا لافتًا خلال الموسم الرمضاني.

عايدة فهمي: مهرجان نقابة المهن التمثيلية من أهم المهرجانات الداعمة للشباب

وفي سياق آخر، تحدثت الفنانة عايدة فهمي عن مشاركتها في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، معربة عن سعادتها بالمساهمة في فعالياته من خلال تقديم الأداء الصوتي «Voice Over» لحفلي الافتتاح والختام.

وأكدت أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يُعد من المهرجانات المهمة على الساحة الفنية، واستطاع منذ انطلاقه أن يرسخ مكانته كحدث مسرحي بارز، مشيدة بالمجهود الكبير الذي يبذله الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة من أجل استمرار المهرجان وتطويره والحفاظ على نجاحه.

وأشارت إلى أن المهرجان يمثل منصة مهمة لدعم الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة لتقديم تجاربهم المسرحية، كما يساهم في اكتشاف طاقات إبداعية واعدة، ويمنح الفنانين الشباب مساحة حقيقية لعرض أفكارهم ورؤيتهم الفنية أمام الجمهور.

وأضافت أن ما يميز مهرجان نقابة المهن التمثيلية هو حرصه على تقديم عدد كبير من العروض المسرحية التي تحمل أفكارًا متنوعة، وتعكس حجم الموهبة والإبداع لدى الشباب والفنانين المشاركين، مؤكدة أن استمرار المهرجان بهذا المستوى يعكس حجم الجهد المبذول من القائمين عليه، وأهمية الدور الذي تلعبه النقابة في دعم الحركة المسرحية.

واختتمت عايدة فهمي حديثها بالتأكيد على سعادتها بالمشاركة في الفعاليات الفنية والمهرجانات التي تهتم بالمسرح وتدعم المواهب الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لاستمرار الحراك الفني، وتمنح الأجيال الجديدة مساحة للتعبير عن قدراتها وتقديم إبداعاتها للجمهور.