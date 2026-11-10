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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة لندن تعتقل عسكريًا أمريكيًا للاشتباه في التجسس لصالح روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، اعتقال عسكري أمريكي يبلغ من العمر 41 عامًا، للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس لصالح روسيا، في قضية تشهد تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا بين السلطات البريطانية والأمريكية.

وقالت منسقة عمليات مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، فيكي إيفانز، في بيان، إن عملية الاعتقال والتحقيقات الموسعة جاءت نتيجة تعاون وثيق بين الأجهزة البريطانية والأمريكية.

من جانبه، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كاش باتيل، تنفيذ ما وصفه بـ«عملية توقيف مهمة»، على خلفية اتهامات بالتجسس.

وبالتزامن مع الاعتقال، بدأت السلطات عمليات تفتيش في موقعين بمنطقة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا، فيما جرى احتجاز المشتبه به في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة لندن لاستجوابه.

وأوضحت الشرطة أن توقيف العسكري الأمريكي جاء بموجب المادتين الأولى والثالثة من قانون الأمن القومي البريطاني الصادر عام 2023، واللتين تتناولان جرائم التجسس وتقديم المساعدة لأجهزة استخبارات أجنبية.

وأكدت الشرطة أن روسيا هي الدولة المعنية بالاتهامات في القضية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المعلومات التي يُشتبه في نقلها أو الجهة التي يُعتقد أن المشتبه به عمل لصالحها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

شرطة لندن اعتقال عسكري أمريكي تجسس روسيا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI

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