نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش



شهدت منطقة نارايانجانج وسط بنجلاديش، صباح الثلاثاء، حادثاً مأساوياً بعد اندلاع حريق داخل مدرسة دينية إسلامية، أسفر عن نقل 63 طالباً إلى المستشفى، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع المصابين وإنقاذ الموجودين داخل المبنى.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول بإدارة الإطفاء أن النيران اندلعت في الطابق الثاني من مبنى مدرسة «جامعة الأشرفية»، المكون من خمسة طوابق، والواقع على بعد نحو 16 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة دكا.

وقال عبد الله العارفين، نائب مساعد مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني في نارايانجانج، إن فرق الإنقاذ دفعت بأربع وحدات إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران.

وأوضح أن الحريق اندلع داخل مكتبة المدرسة وغرف المكاتب، مشيراً إلى أن معظم الطلاب نجوا دون التعرض لحروق، لكن عدداً منهم تعرضوا لمشكلات صحية نتيجة استنشاق الدخان الكثيف.

وتضم المدرسة نحو 1300 طالب، يقيم معظمهم داخل مبناها، ما زاد من خطورة الحادث وحجم حالة الطوارئ التي شهدها المكان.

وفي تطور مقلق، جرى نقل الطلاب الـ63 المتضررين إلى المعهد الوطني للحروق والجراحة التجميلية بالعاصمة دكا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الجراح المقيم سلطان محمود سيكدار، لصحيفة «ديلي ستار» البنجلاديشية، إن أربعة مصابين جرى إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة بسبب خطورة حالتهم، من بينهم طالب وُضع على أجهزة دعم الحياة.

وأكد الطبيب أن المصابين لم يتعرضوا لحروق، لكنهم يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي يُرجح أنها ناجمة عن استنشاق الدخان الناتج عن الحريق.

وفيما تتواصل متابعة الحالة الصحية للمصابين، أشارت التقييمات الأولية لإدارة الإطفاء إلى أن الحريق ربما اندلع نتيجة ماس كهربائي، فيما لم يُحسم السبب النهائي بشكل قاطع حتى الآن.