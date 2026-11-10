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مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

خريطة مواعيد امتحانات نصف العام 2027 في مصر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأنها بشكل رسمي وحاسم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 

حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد  امتحانات نصف العام 2027  ، مؤكدة ما يلي :

-موعد  امتحانات نصف العام 2027  لطلاب صفوف النقل : من 9 يناير 2027 حتى 14 يناير 2027

-موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني : من السبت 9 يناير 2027

-موعد  امتحانات نصف العام 2027  لطلاب الشهادة الإعدادية : من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027

موعد إجازة نصف العام 2027 

موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس حسب الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، من المقرر أن تبدأ من السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027 ، موضحا أن مدتها أسبوعين فقط على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يوافق موعد استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير من العام نفسه.

ونصت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي الحالي، نافيةً صدور أي قرارات أو تعليمات بشأن مد فترة إجازة نصف العام، ومشددةً على أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والمعلنة مسبقًا قبل بداية العام الدراسي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط.
 

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 مواعيد امتحانات نصف العام مواعيد امتحانات

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