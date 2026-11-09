أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تم إطلاق "GenTech" والتي تعد مبادرة جيل التعليم التكنولوجي الرقمي ومن خلالها سوف يتم إطلاق أول منصة تعلم رقمية للتعليم الفني في مصر، بهدف إرساء منظومة وطنية متكاملة للتعلم الرقمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي.



وتتيح المنصة لطلاب التعليم الفني دراسة تخصصاتهم من خلال نموذج التعلم المدمج، الذي يجمع بين محتوى رقمي عالي الجودة والتدريب العملي التطبيقي كجزء من العملية التعليمية.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا، والمعلمين المؤهلين رقميًا، والتعلم المرتبط باحتياجات الصناعة، والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، تسهم المبادرة في إحداث تحول في طريقة تقديم التعليم الفني، ليصبح أكثر إتاحة، وأكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل، وأكثر جاهزية للمستقبل مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الطالبات وضمان حصولهن على فرص متكافئة في التعلم الرقمي.

كما تضمنت الفعالية عرضًا تفاعليًا تناول ثلاثة محاور رئيسية، شمل المحور الأول الطلاب، حيث تم تكريم أبطال مصر في أولمبياد التعليم الفني ومسابقة جيل جدير (GEEL GADEER) للمهارات العالمية، فيما تناول المحور الثاني المعلم والمدرسة، مستعرضًا كيفية بناء مهارات الطلاب داخل المدرسة، والدور المحوري للمعلم باعتباره الركيزة الأساسية في رحلة التعلم وتنمية المهارات، بينما ركز المحور الثالث على الشراكات والقطاع الخاص، وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وكان قد افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي (INNOVET III: TVET ReAImagined)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج EU4YES، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

واستعرضت قمة الابتكار هذا العام مسيرة التعليم والتدريب الفني والمهني، بدايةً من ماضٍ زاخر بالتجارب البناءة، وصولًا إلى مستقبل واعد للطلاب، قائم على التمكين من المهارات الفنية والرقمية، يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل قيمة العمل ومستوى الجدارات المطلوبة لإتمامه، وذلك في إطار ما تشهده مصر من تحول شامل في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

وتجمع القمة صُنّاع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والمعلمين والطلاب لمناقشة مستقبل مشترك يربط بين السياسات والتعليم والمتعلمين والصناعة، بما يضمن تطور المهارات الفنية والمهنية بشكل يواكب متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.

