إيطالية تعرض قصر عائلتها التاريخي من القرن الـ17للبيع.. وتهدي كامل ثمنه لأطفال غزة

في لفتة إنسانية مؤثرة، قررت سيدة إيطالية تُدعى يوجينيا جرانيتو بيع قصر عائلتها التاريخي، الذي يعود إلى القرن السابع عشر ويقع في بلدة روكا تشيلينتو جنوبي إيطاليا، والتبرع بكامل عائدات بيعه لمنظمة أطباء بلا حدود، للمساهمة في توفير الرعاية الطبية لأطفال غزة.

إيطالية تعرض منزلها للبيع والتبرع بثمنه لأطفال غزة



وقالت جرانيتو إن جميع الأموال التي ستحصل عليها من بيع القصر ستُخصص لدعم أطفال غزة، معربة عن أملها في توجيه هذه الأموال لإنشاء مستشفى أو منشأة طبية تسهم في إنقاذ حياتهم، في ظل معاناتهم جراء الحرب.



ويضم العقار التاريخي قصرًا قديمًا وكنيسة صغيرة مخصصة للقديس يوسف، يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1751، فضلًا عن حديقة تحتفظ بأشجار زرع بعضها أفراد عائلتها قبل عقود.

وجاءت المبادرة بعدما تأثرت غرانيتو بمشاهد معاناة الأطفال في غزة، وقررت تحويل منزل عائلتها، الذي يحمل ذكريات أجيال متعاقبة، إلى مصدر للمساعدة الإنسانية.



وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، لم تُحدد القيمة النهائية للقصر حتى الآن، إذ لا يزال العقار قيد التقييم تمهيدًا لبيعه.