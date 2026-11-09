الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات الآن في البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، حالة من المتابعة والاهتمام من جانب المواطنين، خاصة سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في ظل التغيرات المستمرة في سوق الصرف.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 54.06 جنيه للشراء و54.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 14.33 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.70 جنيه للشراء و14.75 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو فسجل نحو 60.21 جنيه للشراء و60.53 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 72.17 جنيه للشراء و72.59 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 171.62 جنيه للشراء و176.04 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات من بنك لآخر وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، كما تتغير على مدار اليوم.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.12 جنيهاً للشراء، و54.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 60.28 جنيه للشراء، و60.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 60.33 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.





سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 60.30 جنيه للشراء، و60.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 60.33 جنيه للشراء، و60.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 60.35 جنيه للشراء، و60.58 جنيه للبيع.