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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا
مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا
أوركيد سامي

كشفت الفنانة مي كساب عن مرورها وأسرتها بعدة أزمات مالية، مشيرة إلى أن أصعبها كانت خلال فترة جائحة كورونا، حين واجهت الأسرة ظروفًا مادية صعبة أثرت على تفاصيل حياتهم اليومية.

وقالت مي كساب، خلال لقائها مع الإعلامي منصور شاكر عبر «الأيام البحرينية»: «مريت بأزمات مالية أكتر من مرة، وأكتر حاجة أنا فاكراها وقت كورونا، مكنش في فلوس وكنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل، وكان عندنا أقساط، وقعدنا 5 شهور مربية عيالي متقبضش بسبب الأزمة اللي إحنا فيها».

وأضافت: «دايمًا الناس فاكرة إن الفنانين بيلموا الملايين، وده تفكير خاطئ، وأبويا وأمي بدعيلهم بالرحمة إنهم علموني الشبع».

واختتمت مي كساب حديثها قائلة إن الله عوضها هي وزوجها بعد انتهاء أزمة كورونا، وتحسنت ظروفهما المادية، موضحة: «الحمد لله ربنا فتحها عليا أنا وجوزي بعد كورونا، وبنقعد نضحك على الأيام الصعبة».
 

مي كساب اخبار الفن نجوم الفن

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