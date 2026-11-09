حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟

يتساءل كثيرون عن حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس، وهل يجوز أداء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس بسبب النوم أو الانشغال؟ وما الفرق بين من فاتته الصلاة بعذر شرعي ومن تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها؟ حيث تعد صلاة الفجر من الصلوات المفروضة التي يجب أداؤها في وقتها، وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع من دارا الإفتاء المصرية.

حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس

من جانبه، بيّن الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تعمد تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس، قائلاً إن تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي أمر لا يجوز، وأن المسلم مطالب بالمحافظة على أدائها في وقتها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن تأخير الفجر حتى شروق الشمس يفوّت على المسلم ثواب أداء الصلاة في وقتها، حتى وإن صلى الركعتين بعد ذلك.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ذمة المكلف تنشغل بأمرين عند دخول وقت الصلاة؛ أولهما أداء الصلاة نفسها، وثانيهما أداؤها في وقتها، موضحًا أن من يصلي الفجر بعد الشروق يكون قد قضى ما عليه من الصلاة، لكنه فاته فضل أدائها في وقتها؛ مستشهداً بقول الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".

وأوضح أن سيدنا جبريل عليه السلام علّم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وبيّن لكل صلاة بدايتها ونهايتها، بما يؤكد ضرورة الالتزام بهذه الأوقات وعدم تجاوزها دون عذر.

هل تصح صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟

وقد قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز تعمد تأخير صلاة الفجر حتى تشرق الشمس ويخرج وقتها من غير عذر شرعي؛ لأن أداء الصلاة في وقتها واجب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

وأشارت في فتوى عبر موقعها إلى أن من غلبه النوم أو نسي أداء صلاة الفجر، ولم يتعمد تفويتها، فعليه أن يصليها فور استيقاظه أو تذكره، ولا ينتظر إلى اليوم التالي.

دعاء بعد صلاة الفجر للرزق ونيل البركات

يستطيع المسلم أن يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وأن يردد أدعية الفجر للرزق ومنها أدعية واردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولعل أبرزها: