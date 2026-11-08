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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

اجازة رسمية في مصر
اجازة رسمية في مصر
رشا عوني

يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر، خاصة بعد انتهاء إجازة ذكرى نصر أكتوبر، التي كانت آخر العطلات الرسمية خلال عام 2026.

ومع اقتراب نهاية العام، يبحث المواطنون عن مواعيد الإجازات الرسمية الجديدة، سواء الأعياد الدينية أو المناسبات الوطنية، للتخطيط للإجازات والرحلات والأوقات العائلية.

أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة

هل توجد إجازات رسمية خلال نوفمبر وديسمبر 2026؟

لا يتضمن جدول العطلات الرسمية المتبقية لعام 2026 مناسبات جديدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بعدما انتهت الإجازات الرسمية السنوية بإجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.

وبالتالي، ستكون إجازة 7 يناير 2027 أول عطلة رسمية جديدة ينتظرها الموظفون والطلاب. 

أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الخميس 7 يناير 2027، أول إجازة رسمية مقبلة في مصر، وفق الموعد المعتاد للاحتفال بعيد الميلاد لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتليها إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التي توافق يوم الاثنين 25 يناير 2027، وفقًا للتقويم الميلادي، مع احتمالية ترحيل موعد الإجازة بقرار رسمي من مجلس الوزراء.

للعاملين في الدولة.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 – الأسبوع

جدول الإجازات الرسمية المتوقعة في مصر 2027

الخميس 7 يناير    عيد الميلاد المجيد
الاثنين 25 يناير    عيد الشرطة وثورة 25 يناير
مارس 2027 (متوقع)    عيد الفطر المبارك
الأحد 25 أبريل    عيد تحرير سيناء
السبت 1 مايو    عيد العمال
الاثنين 3 مايو    شم النسيم
مايو 2027 (متوقع)    وقفة عرفات وعيد الأضحى
يونيو 2027 (متوقع)    رأس السنة الهجرية
الأربعاء 30 يونيو    ذكرى ثورة 30 يونيو
الجمعة 23 يوليو    ذكرى ثورة 23 يوليو
أغسطس 2027 (متوقع)    المولد النبوي الشريف
الأربعاء 6 أكتوبر    عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر

إجازة عيد الفطر2027

وتشير الحسابات والتقاويم المنشورة إلى أن عيد الفطر قد يحل في مارس، وعيد الأضحى في مايو، بينما تظل المواعيد الهجرية غير نهائية لحين استطلاع الهلال وإعلان الجهات المختصة. 

هل يحصل العاملون بالقطاع الخاص على الإجازات الرسمية بأجر كامل؟

وفقًا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن العطلات والأعياد والمناسبات التي تعد إجازة بأجر كامل، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية المحددة بالقانون.

وفي حالة تشغيل العامل خلال هذه الأيام وفقًا لظروف العمل، يستحق أجرًا مضاعفًا عن اليوم أو يوم إجازة بديلًا، بناءً على طلب كتابي منه. 

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