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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المقصرين في حادث قطار العياط

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تقصير تسبب في حادث تصادم قطاري العياط، مشيرًا إلى أن الحادث أثار حالة واسعة من الحزن بين المواطنين.

 أسباب توقف القطار الأول

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك العديد من التساؤلات التي لا تزال بحاجة إلى إجابات بشأن ملابسات الواقعة، وفي مقدمتها أسباب توقف القطار الأول على القضبان، وكيفية وقوع التصادم مع القطار الثاني الذي كان يسير على المسار نفسه.

وتساءل الإعلامي عن مدى قدرة سائق القطار الثاني على رؤية القطار المتوقف أمامه، مؤكدًا ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الفنية لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث والمسؤوليات المتعلقة به.

وأشار إلى أن حوادث القطارات في مناطق العياط وجرجا ومزغونة والبدرشين تكررت على مدار سنوات طويلة، لافتًا إلى أنه تابع مثل هذه الحوادث منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان كثيرا منها يحمل مشاهد مأساوية.

كشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث

وشدد موسى على أهمية كشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال يثبت من خلال التحقيقات.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى السيسي

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