أحمد موسى: نتنياهو و آيزنكوت مجرمين حرب وقتــ.لة ومحدش فيهم عايز مصلحة فلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو أو آيزنكوت مجرمين حرب وقتلة ولا يريدون مصلحة فلسطين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتنياهو أو آيزنكوت مش هتفرق كلهم مجرمين حرب وقتلة ومحدش فيهم عايز مصلحة فلسطين ".

وفي وقت سابق، شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على الداعمين والمحتفين بفوز عبد الرحمن السيد، المعروف باسم «عبدول»، بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان، متهمًا إياهم بالترويج لشخص يعادي مصر ويتطاول على شعبها وقواتها المسلحة، وتقديم مصالحهم الشخصية والسعي وراء تصدر الترند على حساب مصالح الوطن.

ووجّه أحمد موسى انتقادات حادة إلى من احتفلوا بفوز عبد الرحمن السيد، معتبرًا أن دعمهم له يمثل تكرارًا لمواقف سابقة، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص سبق أن دعموا جماعة الإخوان الإرهابية، وضربوا بها المثل قبل أن تتكشف نتائج هذا الدعم.