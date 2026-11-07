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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي مونجارو i-HEV 2026 .. المواصفات الكاملة

جيلي مونجارو i-HEV
جيلي مونجارو i-HEV
صبري طلبه

تقدم جيلي الصينية العديد من السيارات في الأسواق العالمية، ومن بينها مونجارو i-HEV موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة تشغيل هجينة تجمع بين محرك البنزين والتقنيات الكهربائية. 

محرك جيلي مونجارو i-HEV

تعتمد جيلي مونجارو i-HEV 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل بالتكامل مع المنظومة الكهربائية لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 312 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 425 نيوتن متر، وترتبط مجموعة الدفع بناقل حركة هجين أوتوماتيكي DHT مكون من 3 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع FWD.

 جيلي مونجارو i-HEV

أبعاد جيلي مونجارو i-HEV 

تأتي السيارة جيلي مونجارو i-HEV بهيكل خارجي كبير نسبيًا، إذ يبلغ طولها 4,770 مم، ويصل عرضها إلى 1,895 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,689 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,845 مم. 

وتحصل مونجارو i-HEV على مصابيح أمامية بتقنية LED Matrix، مع إضاءة نهارية LED، بالإضافة إلى مصابيح خلفية تعمل بتقنية LED، وترتكز السيارة على عجلات رياضية مصنوعة من الألومنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

 جيلي مونجارو i-HEV

تجهيزات جيلي مونجارو i-HEV

تضم السيارة مقاعد مكسوة بالجلد، مع مجموعة من وظائف الراحة للمقاعد الأمامية، إذ يدعم مقعد السائق والراكب الأمامي التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى التدفئة والتبريد وخاصية التدليك. 

كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتضم شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتتكامل معها شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

وتحتوي جيلي مونجارو i-HEV على نظام صوتي ترفيهي، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، كما تأتي بشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة في الصف الأول، وإضاءة داخلية محيطية، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

 جيلي مونجارو i-HEV

جيلي مونجارو i-HEV ووسائل الأمان

تحصل السيارة جيلي مونجارو i-HEV على مجموعة من تجهيزات السلامة، تبدأ بستائر هوائية جانبية، ووسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية أمامية لكلا المقعدين. 

وتضم منظومة السلامة نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت السرعة المتكيف.

 جيلي مونجارو i-HEV

وتشمل تقنيات مساعدة القيادة نظام التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق، مع مساعد البقاء داخل الحارة المرورية، وتضم التجهيزات كذلك نظام مراقبة المنطقة العمياء، وكاميرات خارجية توفر رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات ركن.

جيلي مونجارو جيلي مونجارو مونجارو i HEV جيلي مونجارو i HEV

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