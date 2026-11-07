أحمد موسى: أبو العينين أبرز معاناة الفلسطينيين في غزة أمام المهرجان العالمي لريادة الأعمال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المهرجان العالمي لريادة الأعمال يشارك فيه حوالي 10 آلاف فرد من 70 دولة وبمشاركة النائب محمد أبو العينين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المهرجان العالمي لريادة الأعمال كرم رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين في افتتاح دورته بالقاهرة".

وتابع موسى :" النائب محمد أبو العينين أكد في كلمته في المهرجان الدولي لريادة الأعمال على أهمية وضع حلول للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني".

وأكمل :" أبو العينين تحدث أمام المهرجان العالمي لريادة الأعمال عن المعاناة التي يعيشها الأشقاء في غزة".

وقال :" أبو العينين أشاد بموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر ".

