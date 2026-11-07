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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. مستحقات الأجانب المتأخرة تهدد بتصعيد قانوني| خاص

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

كشف مصدر خاص عن وجود أزمة مالية جديدة داخل نادي الزمالك، بسبب عدم حصول اللاعبين المحترفين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم على مستحقاتهم المالية الخاصة بقسطي شهري أكتوبر ونوفمبر، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد الموقف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن جميع المحترفين الأجانب في صفوف الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم عن الشهرين، الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد النادي، في ظل أحقية عدد منهم في تقديم إنذارات وشكاوى للمطالبة بمستحقاتهم، مع إمكانية اللجوء إلى إجراءات فسخ العقود وفقًا للوائح والضوابط المنظمة.

تأتي هذه الأزمة في وقت يسعى فيه الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق، خاصة مع ارتباطه بعدد من الاستحقاقات المحلية خلال المرحلة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمواصلة المنافسة.

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام، عقب الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لبدء الاستعداد لمواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

كان الزمالك قد حسم تأهله إلى دور الـ16 من كأس مصر بعد انتصاره على مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدًا مع الشرقية إنبي، الذي تأهل بدوره عقب الفوز على بروكسي بالنتيجة نفسها.

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