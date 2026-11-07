فتحي سند: مصر للتأمين أحرج الزمالك وكاد يخرجه من كأس مصر

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند أداء الزمالك أمام مصر للتأمين، رغم فوز الفريق الأبيض بنتيجة 3-2، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن المباراة كشفت تقاربًا كبيرًا في المستوى بين الفريقين.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصر للتأمين أحرج الزمالك وكاد يخرجه من كأس مصر، وكايد يحرز هدف الفوز 3-2 في الدقيقة 88، لقاء متكافئ يثبت أن القماشة في مصر لا تفرق بين بطل دوري وبين فريق درجة ثانية».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز الفارس الأبيض مقعده في دور الـ16.

وبهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16 من البطولة، بعدما تأهل الفريق البترولي عقب فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في كأس مصر والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة صعبة شهدت تسجيل خمسة أهداف وكادت أن تحمل مفاجأة بخروج الفريق الأبيض.