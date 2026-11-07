تعرف على تفاصيل مبادرة 100 مليون مُتعلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل مبادرة 100 مليون مُتعلم ، والتي تستهدف الوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030 من خلال تقديم برامج تعليمية مجانية عبر الإنترنت بأكثر من ٤٠ لغة (من بينها اللغة العربية)؛ لتطوير المهارات القيادية والإدارية، وريادة الأعمال، والابتكار لمواكبة متطلبات سوق العمل.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مبادرة 100 مليون مُتعلم ، مبادرة مفتوحة للطلاب والعاملين من أي فئة عمرية، وتشمل:



* طلاب المدارس الثانوية.

* العاملين الذين يسعون لإكتساب مهارات قيادية متقدمة للحصول على شهادات معتمدة أو اعتمادات أكاديمية لدرجة الماجستير

* العاملين الذين ليس لديهم شهادة ثانوية أو تعليم عالي ويرغبون في بدء رحلتهم التعليمية من الصفر.

* العاملين الذين لديهم معرفة بسيطة بادارة الأعمال ويرغبون في تعميق مهاراتهم.



أبرز الفوائد التعليمية في مبادرة 100 مليون مُتعلم



* بناء المهارات: تنمية مهارات ريادة الأعمال، والأعمال، والابتكار، والقيادة.

* الشهادات الرقمية: الحصول على شارات رقمية وشهادات إتمام للدورات المكتملة.

* الفرص الأكاديمية: إمكانية الحصول على شهادات مهنية واعتمادات أكاديمية ومسارات لاستكمال التعليم والدراسات العليا.



مسارات مبادرة 100 مليون مُتعلم

المستوى التأسيسي: للبدء والتعرف على مفاهيم ريادة الأعمال والأعمال الأساسية بصيغ يسهل الوصول إليها.



المستوى المتوسط: لدورات مصممة لتعميق مهارات ريادة الأعمال والأعمال والقيادة مع إمكانية اعتماد أكاديمي.



المستوى المتقدم: لقدرات متقدمة في القيادة والإدارة والاستراتيجية ومسار نحو برنامج ماجستير القيادة والإدارة في تندربيرد.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة التوجيه نحو تعميم الإعلان عن مبادرة 100 مليون مُتعلم على كافة الإدارات التعليمية والمدارس لتعميم الفائدة، مع تشجيع العاملين والطلاب على التسجيل والاستفادة من البرامج التعليمية المتاحة عبر الرابط المخصص للمبادرة علما بأن رابط المبادرة والتسجيل: https://nigsd.gov.eg

و يشارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في دعم والترويج لمبادرة 100 مليون مُتعلم على المستوى المحلي في مصر، والتي أطلقتها كلية شندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا الأمريكية في عام 2022 ، وحظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية في عام 2024

وتستهدف مبادرة 100 مليون مُتعلم ، الوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030 من خلال تقديم برامج تعليمية مجانية عبر الإنترنت بأكثر من 40 لغة (من بينها اللغة العربية)؛ لتطوير المهارات القيادية والإدارية، وريادة الأعمال، والابتكار لمواكبة متطلبات سوق العمل.