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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

تشهد أسعار السجائر في الأسواق المصرية اهتماما بالغا ومتابعة مستمرة من قطاع عريض من المواطنين، خاصة مع تطورات حركة البيع والشراء، وتحديثات القوائم الرسمية للأنواع المحلية والمستوردة.

ومع تباين الآراء حول تأثير التغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج على قطاع التبغ؛ يسعى المستهلكون دائماً للتعرف على الأسعار الفعلية المقررة لمنع أي استغلال، لذلك ارتفع البحث عن القائمة الكاملة والرسوم المحدثة لأسعار السجائر والتبغ المسخن لتكون على دراية تامة بمستجدات السوق، عقب ارتفاع الأسعار.

أسعار السجائر الأجنبية

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن زيادة جديدة في أسعار السجائر «ميريت ومارلبورو وإل آند إم»، إلى جانب منتجات التبغ المسخن «HEETS وTEREA»، بقيمة تتراوح بين 6 و10 جنيهات للعبوة، على أن تطبق الأسعار اعتبارًا من اليوم 5 نوفمبر.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

سجاير ميريت

- سعر سجائر ميريت Merit: بلغ 121 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر مارلبورو Marlboro: بلغ 109 جنيهات للعبوة بجميع أنواعها.

مارلبورو

- سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted: وصل إلى 79 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

- سعر سجائر L&M: سجل 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

أسعار التبغ المسخن اليوم الخميس

ـ وصلت أسعار التبغ المسخن TEREA إلى 88 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها 

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن  TEREA Capsules إلى 93 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

التبغ المسخن

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن HEETS إلى 69 جنيهًا للعبوة بجميع أنواعها.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر أن الأسعار الرسمية لمنتجاتها معلنة بوضوح على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن، من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code»، الذي بدأت الشركة في وضعه على العبوات منذ عام 2022، بما يتيح للمستهلكين الاطلاع على الأسعار المعلنة.

أسعار السجائر المحلية

لم تعلن الشركات حتى الآن عن أي زيادة في أسعار السجائر المحلية، لتظل الأسعار المعلنة لهذه الأصناف على النحو التالي:

سجائر كليوباترا 

- سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا للعبوة.

- سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

 السجائر المحلية

- سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر بوسطن وبلمونت: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر مونديال: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

كيفية التأكد من أسعار السجائر

في إطار حرص الشركة على تعزيز الشفافية في تداول المنتجات، ومساعدة المستهلكين على معرفة الأسعار المعلنة، مع دعوة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالقائمة السعرية الجديدة؛ أتاحت للمستهلكين التحقق من الأسعار الرسمية المعلنة لكل منتج، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code الموجود على عبوات المنتجات.

سجائر
أسعار السجائر المحلي والمستورد التبغ المسخن أسعار السجائر الأجنبية أسعار التبغ المسخن

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